Россияне хотят создать "килл-зону": воины ВСУ рассказали, как оккупанты готовят новое наступление на Украину

Война в Украине / © ТСН.ua

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Россияне давят на фронте, но украинские бойцы сдерживают врага, даже на Курщине. В то же время Россия готовит на лето-осень моторизованные прорывы, чтобы обойти украинские дроны, пишут аналитики Института изучения войны. То есть планов на длительное примирение у Кремля нет.

Оккупанты массово учат небольшие группы двигаться на мопедах и мотоциклах. Это дает им возможность быстро проходить так называемые «килл-зоны» украинских дронов. Но россияне тоже пытаются создать такие «килл-зоны».

Об этом говорится в материале военного корреспондента «ТСН Тижня» Андрея Цаплиенко.

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Как работает артиллерия в Торецке

«Отечественная установка „Богдана“ останавливает пехотный штурм в Торецке, и такого оружия у нас должно быть больше. Партнеры сегодня есть, а завтра их нет, говорят парни. Выстоять сможем, если у нас будет свое. И с ними трудно не согласиться», — говорит Андрей Цаплиенко.

Война в Украине / © ТСН

Пушка «Богдана» является убедительным доказательством того, что производство сложных боевых систем в Украине возможно сделать массовым.

На момент вторжения существовал только один прототип отечественной установки калибра 155 миллиметров. И вот за прошлый год Украина сделала для военных 154 таких пушки, а сейчас выпускает более 20 «Богдан» в месяц. По состоянию на сейчас это самые большие темпы производства артиллерии в Европе.

Хотя в «Богдане» не все так автоматизировано, как в западных аналогах, здесь, возле Торецка, пушка показала себя очень точным и дальнобойным оружием.

Оборона Торецка является самой долгой битвой за всю войну с Россией. Более десяти месяцев. Дольше, чем Бахмут. 100-я бригада и другие подразделения на данный момент удерживают около пятой части города. Линии фронта здесь не существует. Позиции украинцев могут находиться в глубоком тылу врага, и наоборот. В самом Торецке противник потерял более 15 тысяч солдат. Тысячи тел лежат среди руин города, потому что их никто не забирает.

«Их постоянно много. Их очень много. Такое ощущение, что они не заканчиваются. И никогда не закончатся. Но сказать, чтобы какой-то существенный успех у них — нет. Частичный успех есть, но если мы теряем какую-то позицию, до определенного времени суток эта позиция уничтожается вместе с тем, что туда зашло», — говорит Дмитрий Олексюк, командир пограничного подразделения беспилотных систем «Феникс».

Своих россияне не жалеют. Если замечают, как ВСУ берут пленных, пытаются их ликвидировать. Украинская артиллерия и украинские дроны обрезают оккупантам все дороги. Но так же делают и россияне. Больше всего поражений во время заезда в Торецк и выезда из него.

«Торецкое направление остается одним из самых интенсивных. Без Торецка оккупантам не окружить Константиновку, основной логистический центр украинской обороны. Поэтому здесь для украинских артиллеристов очень много работы», — говорит Андрей Цаплиенко.

Командир американской установки «Паладин» 100-й бригады убежден, что даже в эпоху дронов артиллерия не потеряла свою актуальность, особенно в Торецке.

Как работают БпЛА

Беспилотное подразделение «Феникс» вместе с артиллерией пытается образовать вокруг Торецка полосу, которую оккупант просто не сможет пересечь. На счету «Феникса» — десятки «жирных» целей. Несколько недель назад относительно дешевый дрон пограничников сжег ценную российскую станцию РЭБ «Житель», которая перекрывала спутниковую связь. Вероятно, только так можно поломать кремлевский план окружения Константиновки.

«Комплексная работа будет включать создание „килл-зоны“ глубиной в 15 километров, на которой противника абсолютно не будет, мы его будем выбивать. Оно, в первую очередь, будет все комплексно, с помощью артиллерии, авиации, но основной аспект будет уделен дронам», — говорит Дмитрий Олексюк, командир пограничного подразделения беспилотных систем «Феникс».

БпЛА / © ТСН

Но россияне тоже пытаются создать такие же зоны на подступах к своим позициям. В районе Торецка, по нашим данным, такую задачу выполняет подразделение российского центра беспилотных систем «Рубикон», подробную информацию о котором оккупанты стараются держать в секрете. Российские дроны залетают глубоко в тыл украинцам. Подъезды к линии обороны усеяны ржавыми скелетами сожженных машин. Самая большая опасность — дроны на оптоволокне, против которых бессильны средства РЭБ. Что делать? Искать, откуда их запускают, и контролировать поле боя 24 на 7, говорит аэроразведка «Феникса».

«Украинский беспилотник „Лелека“ является одним из важных элементов целого флота воздушных средств разведки, которыми работают пограничники. Без его крыльев, без его глаз, а, главное, без этих ребят, которые анализируют развединформацию, украинская оборона просто ослепнет и не будет видеть, что происходит за линией боевого соприкосновения», — говорит Андрей Цаплиенко.

Маршрут — на север от Торецка. Готовя свой самолетик, ребята услышали над собой звук другого. Оказалось, наш, украинский. Но воздух надо контролировать постоянно, потому что вражеские дроны уже дотягиваются и сюда.

Один из экипажей обнаружил позицию российской «зенитки», установленной на гусеничный тягач. Другое подразделение позаботилось, чтобы ее там больше не было. Но «Лелека» может и сама стать мишенью для врага. Этот борт несколько раз пытались сбить. Такие дроны нужны, чтобы увереннее себя на земле чувствовала главная сила войны — пехота.

Как воюет пехота

Каким б ни были совершенными технические средства, контроль над территорией невозможен, пока на нее не ступил сапог пехотинца. И чем дольше длится война, тем сложнее сделать на ней шаг вперед. ТСН побывала и на Харьковщине. Впрочем, и здесь, и в Торецке для пехоты ситуация почти одинаковая.

«Сам процесс — дойти до позиции — он очень такой тяжелый. Эти пехотинцы более двух месяцев героически удерживали свою позицию. Но для того, чтобы их туда завести, понадобилось еще двенадцать дней», — говорит «Поляк», проводник батальона «Шквал» 92-й ОШБр.

В подразделении есть даже отдельная военная профессия — проводник. Боец с позывным «Поляк» более ста раз заводил пехоту в окопы и выводил ее оттуда.

«Да, это самое сложное, потому что противник пытается пехоту уничтожить. Ты двадцать четыре на семь под наблюдением». 00:02:26:10 «За тобой охотятся, такое ощущение», — говорит «Поляк».

Недавно его едва не подстрелили.

«На нас сбросили „лепестки“, я попал на мину, слава Богу, нога осталась цела», — говорит военный.

Дата публикации 21:01, 27.04.25 Количество просмотров 9 Тысячи тел никто не забирает! Но враг готовит новое наступление! Чем Украина будет противостоять?

К сожалению, ни одна роботизированная система не заменит этих людей — главных тружеников войны. Нет их в окопах на нуле — значит, украинская земля там превратится в серую зону. И это касается всех, кто держит линию фронта протяженностью более тысячи километров.

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