Россияне хотят взять под контроль трассу "Донецк-Запорожье": воины ВСУ откровенно рассказали об угрозе

На Новопавловском направлении продолжаются интенсивные бои. Враг пытается сжать остатки Кураховского плацдарма с трех сторон. Село Андреевка – эпицентр боев, враг закрепляется там на восточных окраинах. Противник намерен прорваться с севера на трассу Запорожья-Донецк в районе Константинополя.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Россияне начали атаковать Силы обороны оптоволоконными дронами. Теперь даже РЭБ – не гарантия безопасности. С высоты птичьего полета командиры контролируют подходы к их позиции. После того, как оккупанты заняли Курахово бои немного стихли. Укрепляются там.

Фронт в Донецкой области

До сих пор не проводят активных штурмов. Потому что не кем – говорят десантники. 46 отдельная аэромобильная бригада здесь стерла шесть подразделений россиян в боях за город. Но и сейчас позиции десантников с трех сторон окружены позициями россиянам.

"Это – господствующая высота. Если они берут эту высоту, они могут спокойно летать. Средств аэроразведки и ударных дронов у них больше в разы. Они перережут нам все подходы и эвакуации и все", – говорит командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Али.

Али

Так что задача сейчас — не дать россиянам даже выдвинуть головы из окопов. Уничтожают российских солдат даже тогда, когда они просто пытаются зайти на свои позиции. Камера беспилотника заметила двоих. Слишком свободно идут по нашей земле — говорит командир и дает команду исправить это.

Ситуация на карте

Пилоты ударных дронов уже заряжены на работу. Только замечают движение, как сразу беспилотник несет туда адский подарок. Или туда же летит FPV. Здесь главное не только прикрыть свою пехоту, чтобы враг до нее не дошел и близко, но и не дать оккупантам накопиться. Потому что они начинают штурм.

Двое окупантов уничтожены. Этот участок фронта сегодня остался без изменений. Но бойцы 46-й надеются, что удержатся и фланги. Если бы не они, то и Курахово держалось. Россияне уже давно сменили тактику и не идут в лоб, а пытаются наши силы обойти по бокам. Так что враг активизировался на соседнем селе Зеленовка. И даже получил частичный успех. Имеет цель — вытеснить наши силы из района Дачное-Улаклы Константинополь и получить контроль над трассой "Донецк-Запорожье".

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