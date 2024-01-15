Россияне хотят захватить Харьков: Коваленко рассказал, способны ли они это сделать сейчас

В России снова возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области по созданию так называемой буферной зоны с Белгородской областью. Однако у россиян нет возможности для ее осуществления.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью TSN.UA.

“Если мы говорим о Белгородской области, то нет. Потому что на сегодняшний день там размещается группа войск "Белгород", которая составляет общим количеством чуть меньше 12 тысяч. У них нет даже полной комплектации механизированной компонентой”, — рассказал Александр Коваленко.

По его словам, 12 тысяч — это недостаточное количество для того, чтобы продвигаться в направлении Харькова и создавать буферную зону с учетом тех линий обороны и рубежей, которые были созданы за последнее время именно в этой области.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

“Здесь я сделаю небольшое сравнение с Авдеевкой. Российские оккупанты в направлении Авдеевки используют на сегодняшний день группировки количественно почти 45 тысяч личного состава. И Авдеевка – это не город миллионник. И в Авдеевку по некоторым направлениям им нужно было пройти полтора, два, два с половиной километра для того, чтобы начать уже в административной черте самого города боевые действия", — объяснил военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко рассказывает, если говорить о Харькове, возникает следующий вопрос: если на Авдеевку им не хватает уже три месяца ресурса 45 тысяч для окружения и захвата, какой ресурс нужен Харькову, чтобы его окружить и захватить?

“Или создать какую-то воображаемую для них буферную зону. Им потребуется ресурс, только на эту область еще дополнено 80-100 тысяч личного состава. Откуда его взять, если даже для наступления на Авдеевку они тянут ресурс из Луганской области, группы войск "Центр", второй общевойсковой армии и 41 общевойсковой армии. Если они сейчас готовят для передислокации под Авдеевку из Бахмута подразделения 57 отдельной мотострелковой бригады и так далее. Им этого будет не хватать, они будут тянуть еще. А здесь мы говорим о каком-то наступлении, создании буферной зоны, которую они должны будут контролировать в Харьковской области. Ну, пусть попробуют 12 тысяч. Это 12 тысяч суицидников. Я бы назвал их так”, — рассказал Александр Коваленко.

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