Россияне хотят захватить высоту, чтобы постоянно обстреливать Харьков: военные рассказали подробности

Единственный участок фронта, где у украинцев есть незначительное, но продвижение, это - Харьковская область, к северу от населенного пункта Липцы. Село попытались повторно оккупировать, сейчас первоочередная задача - удержать его, поскольку Липцы - это господствующая высота, с которой можно обстреливать Харьков. Правильно построенная система ПВО не дает врагу в этом районе качественно проводить воздушную разведку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

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"Север Харьковщины. Один из немногих участков фронта, где наши медленно, но все же продвигаются вперед, к российско-украинской границе. И, не в последнюю очередь, благодаря мобильным огневым группам противовоздушной обороны. Они охотятся на разведывательные дроны, оставляя противника без глаз в небе", - отмечает Андрей Цаплиенко.

Мобильная огневая группа бригады "Хартия" долго не стоит на месте. Ее основная цель - беспилотники. Но экипаж ПВО и сам может стать целью, если дрон их увидит раньше. Здесь практически каждая точка пристреляна россиянами. И у них почти мгновенная координация между средствами разведки и артиллерией, ракетами и даже авиацией. Пропустил дрон - прилет "арты" или бомбы не заставит себя ждать. Постоянно менять позицию - основная тактика этих бойцов.

Село Липцы в двадцати километрах от Харькова. Именно сюда прорвались оккупанты, чтобы создать здесь так называемую "буферную зону" и доставать город-миллионник ствольной артиллерией. К счастью харьковчан, российской армии здесь пока не удалось закрепиться.

Совместными усилиями "Хартии" и еще нескольких бригад, россиян продолжают вытеснять на север. Сбитый дрон - ослепленный враг.

"Сейчас в разы меньше вражеских крыльев, чем было в середине лета", - говорит „Браун“, офицер службы ПВО бригады НГУ „Хартия“.

Старенький пулемет ДШК в комбинации с быстрыми колесами и современными средствами разведки оказался эффективным оружием против дронов.

Харьковщина

Противник быстро учится на своих ошибках. За пасмурные осенние месяцы россияне, пользуясь непогодой, изменили тактику и подняли разведывательные «крылья» на большую высоту. Конечно, отныне они хуже видят землю. Но пулеметами их уже так просто не достать.

"Но это такой шаг, на который мы ищем противодействие, чтобы поразить их на таких высотах, в том числе", - говорит „Браун“.

Плотное прикрытие мобильными группами этого участка фронта заставило врага почти отказаться от атак «шахедов» на Харьковщине и тратить больше ресурсов, чтобы обходить такие расчеты.

К сожалению, прикрыть нашу землю от всего железа, которое бросает Кремль на головы украинцам, пока нереальная задача. Но эти ребята пытаются сделать хоть немного безопаснее тот кусочек неба, за который отвечают.

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