Россияне и коллаборанты "ошибочно" собрали деньги на беспилотник для ВСУ: как это случилось

Это удалось сделать с помощью патриотических ІТ-специалистов.
Сами того не понимая, подписчики пророссийских групп в Телеграмме собрали деньги на квадрокоптер для ВСУ.
Об этом говорилось в эфире общенационального телемарафона в слоте ТСН.
Это удалось сделать с помощью патриотических ІТ-специалистов. Они сломали посвященные оккупированной Херсонщине телеграмм-каналы и разместили там объявления о сборе помощи для отряда сепаратистов-"освободителей".
Как приманку, в реквизитах указали несуществующий счет российского банка – и рабочие ссылки на электронные кошельки. На них предатели и переводили деньги.
Собранная сумма доказывает, что в самопровозглашенных российских "освободителей" поклонники не очень и верят. Ведь пожертвовали не больше 30 тысяч гривен. Их едва хватило, чтобы приобрести мини-дрон. Сейчас он уже в руках одного из подразделений ВСУ на Херсонском направлении и помогает рассмотреть позиции оккупантов с воздуха.
Напомним, что 10-летняя девочка из Одесщины отрезала волосы, чтобы передать деньги ВСУ.
Читайте также:
- Трое украинцев отправились в Великобританию на велосипедах, чтобы собрать средства на реанимобили
- Школьники США собрали деньги для украинцев на модульные дома, которые уже устанавливают в Киевской области
- 7-летняя волонтерка уже купила для военных два автомобиля и тепловизора, а сейчас собирает на "Джавелин"