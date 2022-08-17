Россияне и коллаборанты "ошибочно" собрали деньги на беспилотник для ВСУ: как это случилось

Сами того не понимая, подписчики пророссийских групп в Телеграмме собрали деньги на квадрокоптер для ВСУ.

Об этом говорилось в эфире общенационального телемарафона в слоте ТСН.

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Это удалось сделать с помощью патриотических ІТ-специалистов. Они сломали посвященные оккупированной Херсонщине телеграмм-каналы и разместили там объявления о сборе помощи для отряда сепаратистов-"освободителей".

Как приманку, в реквизитах указали несуществующий счет российского банка – и рабочие ссылки на электронные кошельки. На них предатели и переводили деньги.

Собранная сумма доказывает, что в самопровозглашенных российских "освободителей" поклонники не очень и верят. Ведь пожертвовали не больше 30 тысяч гривен. Их едва хватило, чтобы приобрести мини-дрон. Сейчас он уже в руках одного из подразделений ВСУ на Херсонском направлении и помогает рассмотреть позиции оккупантов с воздуха.

Напомним, что 10-летняя девочка из Одесщины отрезала волосы, чтобы передать деньги ВСУ.

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