Россияне используют тактику "Хамаса" на фронте: воины ВСУ рассказали о боях у Часового Яра

Оккупанты все чаще применяют тактику боевиков "Хамас" на фронте. Штурмовиков отправляют в наступление на наши позиции на двухколесном транспорте. И не только потому, что жалеют гусеничную технику, которую наши бойцы уничтожают сотнями. Но и таким образом пытаются проскочить между выстрелами нашей артиллерии и дронов. Уже с десяток таких штурмов наши армейцы отбили в окрестностях Часового Яра. Оккупанты эти атаки уже сравнивают с кровавыми боями за Авдеевку.

Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Вблизи Клещеевки продолжаются ожесточенные бои и постоянные обстрелы.

"Вдоль дороги постоянно видим сожженную ударными дронами технику, или разбитые снарядами артиллерии внедорожники. Наш пикап едва выдерживает эту очередную дорогу жизни. Еще несколько метров пробежки по полю и мы оказываемся в подземной однокомнатной комнате - так военные называют свой блиндаж. Этим армийциям чуть больше 20 лет, а они уже командуют отрезком фронта", - объясняет Юлия Кириенко.

Сожженная техника по дороге на позиции ВСУ

Штурмы окрестностей Часового Яра последние дни не такие активные, говорит командир. Врагу действительно удалось подойти к городу. Но еще далеко до захвата господствующих высот - говорят армейцы. Поэтому мы до сих пор в более выгодном положении.

"Это же раздутая движуха к 9 мая, как они все говорят, что "нужно взять Часик". Но мы можем подпустить, чтобы они зашли, их "наклепали" и они снова выйдут", - говорит Александр, боец 93 бригады "Холодный Яр".

Блиндаж ВСУ

Оккупанты изменили тактику. Колонны техники здесь, на флангах Часового яра уже не так активно суют на линию обороны бригады Холодного Яра. Зато гусеничную технику заменила двухколесная. Россияне отправляют штурмовиков атаковать наши позиции на мотоциклах и мопедах.

Это - тактика боевиков "Хамас", говорят "холоднояровцы". Кроссовые мотоциклы используют для эффекта неожиданности и быстрого подскока штурмовиков к нашим фортификациям. Правда и этот вид транспорта пылает после попаданий наших ударных дронов.

"Было такое, что заезжали два мопеда. Один уничтожили, он там где-то валяется, второй просто убежал", - говорит военный Дмитрий.

Но и такие ноу-хау россиян до сих пор не позволили захватить ни Часов Яр, ни Клещеевку, где тоже находятся господствующие высоты, важные для этого направления фронта. Количество своих потерь здесь россияне уже сравнивают со штурмами Авдеевки.

За год, с тех пор как наши войска вышли из Бахмута россиянам так и не удалось захватить еще один крупный город - Часов Яр. И хотя положили здесь на большое количество техники и солдат смогли продвинуться лишь на 12 километров полей. И этого бы не произошло - говорит Каспер, если бы у украинской армии было больше оружия и людей.

"Касперу" всего 23 года, но он не понимает взрослых мужчин, которые боятся идти в армию.

"Началась война, пошел к военкомам, посмотрели, отправили. А пришел в августе, то уже надо были люди, подписал контакты в 2022", - говорит "Каспер".

Ситуация возле Временного Яра

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Напомним, боец "Азова" рассказал о критической ситуации в армии.

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