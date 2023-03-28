Россияне изменили тактику ракетных ударов и выбрали новые цели: эксперт рассказал, какие объекты в наибольшей опасности

В настоящее время количество крылатых ракет РФ в массированных залпах снизилось до 50-60% и будет падать дальше, считает Катков.

Энергетический террор оккупантов не удался, поэтому они выбрали новые цели для атак. Главный редактор военного портала Defence Express Олег Катков считает, что в ближайшее время оккупанты будут бить по стратегическим объектам, нефтехранилищам, гидросооружениям и гражданским домам.

Такое мнение Катков высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Зима завершилась, завершается отопительный сезон в Украине. Враг будет переносить акцент ударов с объектов энергетической инфраструктуры, хотя и такие удары не исключены, на другие цели. По данным ГУР МО, они будут пытаться бить по стратегическим объектам, имеющим большой влияние на экономику, по нефтехранилищам — объектам, которые будут иметь непосредственное влияние на поле боя, в то же время это не исключает того, что будут под угрозой гидротехнические сооружения, так как сейчас поражение и уничтожение дамб может иметь крайне негативные последствия. дамбах. Еще есть аспект того, что враг просто наносит террористические удары по городам. То есть это тоже никто не отменял", — отметил он.

По словам Каткова, ранее количество крылатых ракет в массированных залпах составляло 80-90%, сейчас оно снизилось до 50-60% и такая тенденция будет углубляться.

"В то же время не надо забывать, что по данным ГУР МО, враг сохраняет производство крылатых ракет. То есть они произведут, по его оценкам, в месяц 40 единиц. Даже, если в этом месяце они не запускали ни одной ракеты, через месяц у них уже есть 40, и они могут их запустить. Они диверсифицируют количество именно ракет в залпе, но увеличивается количество, например , Х-22, «Кинжалов», «Шахедов», С-300 и т.д", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ГУР МО сообщили, что россияне сменили тактику ракетных ударов. оккупанты не могут выпускать за одну атаку 90-110 высокоточных крылатых ракет, как было раньше. В действительности враг уже применяет шахеды, чтобы расшатать нашу ПВО.

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