Россияне колонной техники пошли в штурм на Запорожье: военные откровенно рассказали о ситуации на фронте

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Россияне атаковали Малую Токмачку, расположенную на юго-восток от Орехова, механизированной колонной. Это впервые за довольно длительное время враг решился на механизированный штурм на этом участке да еще и в светлое время суток.

Украинская разведка вовремя обнаружила движение противника и за работу быстро взялись экипажи ударных дронов и артиллерийские расчеты 118-й механизированной бригады.

На ваших экранах будет QR-код — это сбор на дроны, которых очень не хватает на фронте для самоходно-артиллерийского дивизиона «Стальная-стая» 118 механизированной бригады.

Реклама

QR-код — это сбор на дроны / © ТСН

Московитские дроны — разведывательные и ударные, выискивая цели, кружат в небе на Ореховско-Токмакском отрезке фронта, непрерывно.

Поэтому и работать артиллеристам 118, приходится преимущественно с закрытых, хорошо замаскированных позиций.

Обычно, говорит «Ваха», наводчик 155-ти миллиметровой САУ М109, им хватает нескольких снарядов, чтобы упокоить навсегда очередную группу рашистских пехотинцев.

«Мы видим, что у них есть недостаток живой силы, они, чтобы обнаружить наш наблюдательный пункт, могут пустить десять оккупантов на мясо», — говорит Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 ОМБр.

Реклама

Такие попытки московитов просочиться пехотой с юго-восточного направления, в сторону Малой Токмачки, происходят — каждые сутки. Для его экипажа, признается «Внук», командир самоходной М109-ой — все они лишь цифры. Также когда наши военные уничтожили САУ оккупантов, то те пытались атаковать и наш экипаж, однако неудачно.



В последнее время такие артиллерийские дуэли — редкость, рассказывают самоходники 118. Свои гаубицы оккупанты к переднему краю не подгоняют. Зато был период, в районе Орехова, когда в качестве контрбатарейного противодействия, рашисты применяли авиацию.

Накануне в сторону Орехова, с юго-восточного фланга, московиты попытались снова атаковать линию обороны 118-й. На этот раз при поддержке танка, четырех бронемашин пехоты и более полудесятка скоростных багги.

«Враг понял, что у него сил — захватить город, скажем так, в лоб зайти в этот город — у него нет. Для взятия города, нужна не только живая сила — но и большое количество техники. Сейчас, 118-я отдельная механизированная бригада стоит, уже более двух лет здесь и мы выбиваем их технику, на довольно таки широкой линии боевых столкновений», — говорит Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 ОМБр.

Штурмовую колонну рашистов, украинские разведчики обнаружили еще на подступах к рубежу развертывания в боевой порядок. Танк, три БМП и четыре багги — наши защитники уничтожили прицельными попаданиями дронов и огнем артиллерии. Почти четыре десятка московитов, прекратили свое бессмысленное существование на подступах к Малой Токмачке. Вражеский штурм, свернулся — не начавшись.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:00 НАЖИВО! Новости 25 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА