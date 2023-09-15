Россияне "лишаются глаз" в Черном море: сможет ли враг прийти в себя после потери корабля и подводной лодки

Россияне смогут прийти в себя после потери, но это для них серьезный удар.

В ночь на 13 сентября в Крыму было неспокойно. Украина нанесла удар по Черноморскому флоту РФ. Русские вынуждены были признать этот прилет, ведь его нельзя было скрыть. Враг быстрыми темпами "теряет свои глаза" в Черном море.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик Иван Ступак.

“Да, на начальном этапе они говорили, что вылетели стекла, крымчане показывали сами это в соцсетях, потом появились спутниковые снимки. Они уже просто не имели возможности скрывать. Им пришлось это признавать. Было много посторонних публикаций — говорили, что два судна уничтожены полностью капитально, два еще дополнительно повреждены, но отказываются называть, что именно были повреждены», — отметил эксперт.

"Минск": масштабы потери

Большой десантный корабль "Минск" должен выполнять функцию перемещения десанта для захвата Одессы. В начале войны россияне имели это целью. Сейчас понятно, что "Минск" уже никуда не поплывет, равно как и крейсер "Москва". В последнее время Минск использовался в виде транспортировщика, чтобы можно было перевозить большие грузы условно из Новороссийска в Крым. Больше он возить ничего не будет», — заметил Иван Ступак.

"Ростов-на-Дне": как удалось ликвидировать подлодку

"Что касается подлодки "Ростов-на-Дону" — есть такая информация, что именно с него осуществлялся запуск крылатых ракет "Калибр" по территории Украины, а именно по Виннице в прошлом году", — отметил аналитик.

“Что интересно, когда подлодка выходит на позицию для атаки, то ее нельзя отследить. Он входит в подводное положение и наша разведка не может его увидеть. Когда выходит корабль, украинцы получают уведомление об этом. А подлодка — это такая зараза, что отследить ее нельзя», — добавил он.

“У россиян в Черном море осталось 4 подлодки. Такую цель очень тяжело отследить. Но нашим разведчикам это удалось. Они получили информацию, в каком именно доке, получили координаты и совершили удачный пуск. Я думаю, что дальше россияне будут искать крайнего, кто виноват в таких прилетах», — прокомментировал Иван Ступак.

Смогут ли россияне прийти в себя после такого удара

"Россияне, конечно, смогут прийти в себя после этого удара, будут пытаться делать что-то по-другому", — считает эксперт.

“Мое видение таково: вся российская оборона Севастополя держалась на “вышках Бойко” – нефтегазовых башнях, купленных за украинские деньги. Эти башни были захвачены россиянами и использовались больше как средства радиоэлектронного наблюдения. Башни позволяли наблюдать за Черным морем, что происходит в направлении Украины — плывущего, плывущего», — рассказал аналитик.

“Меньше месяца назад украинцы уничтожили комплекс С-400 на мысе Тарханкут. То есть россияне "избавились от глаз" там. Недавно сделали рейд на эти "башни Бойко", сняли оттуда специальное оборудование или частично уничтожили то, что не смогли забрать — россияне "избавились от глаз" снова", — отметил Иван Ступак.

"Потом наши самолеты смогли пролететь там беспрепятственно низко над водой, не являясь замеченными российскими средствами наблюдения, и совершили пуск ракетами Storm Shadow ", — добавил он.

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