Россияне максимально усложнили выезд из оккупированной Херсонщины

Оккупанты максимально усложнили выезд из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области.
С 1 октября жители оккупированных территорий должны получать специальное "разрешение", чтобы уехать. Происходит это на фоне того, что сейчас очередная волна выезда из Херсона. Россияне намеренно блокируют выезд.
Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
По его словам, люди активно пытаются покинуть Херсонскую область, которую оккупанты оставили без газоснабжения.
"Фактически на сегодняшний день газа нет ни в Херсоне, ни в Херсонской области. Как будет происходить отопительный сезон, неизвестно. Поэтому люди начинают выезжать, а оккупанты вводят какие-то непонятные правила. Необходимо подавать электронное заявление, фото себя, паспорта и даже непонятно почему для взрослых людей – свидетельство о рождении, указывать место выезда, делать какой-то документ – кто и куда тебя приглашает. Подавать это все нужно через Интернет, но в некоторых населенных пунктах интернета нет», – рассказал чиновник.
В свою очередь, заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в течение 1 октября смогли уехать только 11 человек. "Русский мир" превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать", — подчеркнул он.
Как сообщалось, в Купянском районе Харьковщины обнаружили обстрелянную колонну из авто. В автомобилях находились мирные жители. Произошло это в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском Харьковской области. По меньшей мере, 20 человек погибли, среди них – 10 детей.
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