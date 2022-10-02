Россияне максимально усложнили выезд из оккупированной Херсонщины

С 1 октября жители оккупированных территорий должны получать специальное "разрешение", чтобы уехать. Происходит это на фоне того, что сейчас очередная волна выезда из Херсона. Россияне намеренно блокируют выезд.

Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, люди активно пытаются покинуть Херсонскую область, которую оккупанты оставили без газоснабжения.

"Фактически на сегодняшний день газа нет ни в Херсоне, ни в Херсонской области. Как будет происходить отопительный сезон, неизвестно. Поэтому люди начинают выезжать, а оккупанты вводят какие-то непонятные правила. Необходимо подавать электронное заявление, фото себя, паспорта и даже непонятно почему для взрослых людей – свидетельство о рождении, указывать место выезда, делать какой-то документ – кто и куда тебя приглашает. Подавать это все нужно через Интернет, но в некоторых населенных пунктах интернета нет», – рассказал чиновник.

В свою очередь, заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в течение 1 октября смогли уехать только 11 человек. "Русский мир" превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в Купянском районе Харьковщины обнаружили обстрелянную колонну из авто. В автомобилях находились мирные жители. Произошло это в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском Харьковской области. По меньшей мере, 20 человек погибли, среди них – 10 детей.

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