Россияне массированно атаковали Харьков: что известно о последствиях попаданий

Последствия атаки на Харьков

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Массированную атаку «Шахедов» выдержал Харьков. По городу «прилетело» не менее 13 дронов. Взрывы раздались в разных районах. Россияне целили по остановкам, улицам и гражданским предприятиям. Ранили 11 гражданских. Один из них – в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Меньше чем за час в городе прогремело по крайней мере 12 взрывов. «Прилеты» были зафиксированы почти одновременно в нескольких районах. Один из беспилотников попал в проезжую часть — загорелся автомобиль, ранены люди.

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«Последний «прилет» был самый громкий и у нас в здании посыпались окна. Мы думали «прилетело» за рекой, а потом увидели, что горит трава здесь на склоне. Мы побежали на стоянку смотреть свои автомобили. А тут уже эвакуировали мужчину из машины, его скорая повезла. Второй лежал на тротуаре, ему оказывали первую помощь», — говорит Станислав.

Дата публикации 18:05, 22.04.25 Количество просмотров 84 ТСН новости 18:00 22 апреля. Харьков и Запорожье в огне! Самый высокий уровень опасности в регионах!

Пострадали мирные жители — в основном те, кого взрывы застали на улице. Кто-то находился в автомобилях, другие ждали транспорт на остановках. Шестерых из них госпитализировали.

«Когда люди едут на работу, или с работы, или стоят на остановке общественного транспорта, или едут в своих машинах и бьют «Шахеды», это ужасно. Это настоящий террорист против населения Украины. Кроме этого, пострадали объекты инфраструктуры города Харькова, поэтому действительно таки ужасы, которые были такие только что», — говорит Игорь Терехов, городской голова Харькова.

Из 14 запущенных с севера беспилотников 12 долетели непосредственно до Харькова. Попадания зафиксировали в Шевченковском, Киевском, Новобаварском и Слободском районах. Следователи собирают доказательства преступлений россиян.

«Это часть двигателя БпЛА типа «Шахед», а именно «Герань-2». Сейчас будем устанавливать относительно компонентов, осматривать их более детально. Устанавливать, используются ли, возможно, иностранные компоненты, а также устанавливать именно тип вооружения», — говорит Спартак Борисенко, начальник управления противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта прокуратуры Харьковщины.

Все осколки из воронок уже убрали, но следы попаданий до сих пор видны на асфальте и фасадах зданий. Среди раненых, которым понадобилась госпитализация, по меньшей мере один человек в крайне тяжелом состоянии.

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