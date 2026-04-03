Россияне массированно атаковали крупный областной центр: что известно о последствиях атаки

Последствия атаки на Харьков / © Олег Синєгубов

Харьков уже более суток живет в режиме непрерывных атак. Враг не просто атакует гражданские объекты, а использует город как полигон для испытаний новых реактивных беспилотников. Эти аппараты значительно быстрее обычных «Шахедов», что оставляет людям считанные секунды на спасение. За полтора суток количество пострадавших приблизилось к двум десяткам, среди них — трое детей.



Новая угроза для Харькова: реактивные БпЛА

Киевский район Харькова содрогался от взрывов еще с утра четверга. Военные зафиксировали: Россия впервые применила против города беспилотники с реактивными двигателями. Из-за высокой скорости эти дроны создают колоссальную нагрузку на систему ПВО и не дают жителям успеть добежать до укрытий.

Один из таких аппаратов попал в многоэтажку — на втором и третьем этажах сразу вспыхнул пожар. Спасатели и полиция под плотным дымом искали людей, которые оказались в задымленных ловушках.

Четыре района Харькова под огнем

Террор продолжался всю ночь. Под удар попали четыре района Харькова:

Киевский: дрон взорвался в частном дворе. Одномесячный младенец и его 27-летняя мать получили острую реакцию на стресс.

Новобаварский: беспилотник разорвался рядом с жилым домом. Пострадали 8-летняя девочка и двое пенсионеров.

Основянский: враг попал в офисное здание, ранив охранника.

Шевченковский: днем обломки сбитого дрона упали вблизи медучреждения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения, один пострадавший в тяжелом состоянии.

Ракеты вместо рассвета

Около четырех утра, когда волна дронов несколько утихла, россияне ударили ракетами. Опять разрушенные дома, изуродованные офисы и новые пострадавшие.

По состоянию на вечер пятницы, спасательные работы на местах попаданий продолжаются. Медики борются за жизнь тяжелораненых, а правоохранители документируют очередные военные преступления РФ, совершенные с применением новейшего вооружения против мирного населения.

