Россияне массированно атаковали областной центр Украины: погиб человек, есть раненые

Последствия обстрела Одессы / © Associated Press

Реклама

Очередная ночь террора в Одесской области: один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате атаки российских оккупантов. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое. Враг целенаправленно бил по портовой инфраструктуре, энергетическим объектам и жилым кварталам.

О масштабах разрушений и борьбе за свет и воду — в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Пожар на 2000 квадратов: уничтожены автосалоны и «скорые»

В одном из районов Одессы на месте трех автосалонов и сервисного центра остались только обугленные каркасы. После удара вспыхнул масштабный пожар площадью более двух тысяч квадратных метров, дым от которого затянул соседние районы. Полностью сгорели около 30 автомобилей, среди которых машины скорой помощи, находившиеся на ремонте.

Реклама

Константин, работник сервиса: «Все уничтожено: ни автосалона, ни сервиса, ни малярки. Здесь не один салон пострадал — их около трех. Люди остались без работы. Это террор гражданского населения в первую очередь, потому что все гражданские сидят без света и страдает бизнес».

В соседнем отеле для дальнобойщиков взрывной волной выбило все окна. Трагедии удалось избежать лишь потому, что постояльцы успели перейти в укрытие после сигнала тревоги.

Трагедия в порту и поврежденные высотки

Этой ночью под огнем оказались и жилые многоэтажки. Спасатели зафиксировали попадание обломков в фасады двух домов.

Марина Аверина, пресс-секретарь ГСЧС Одесской области: «Было попадание в две многоэтажки. К счастью, там обошлось без пострадавших и без возгораний. Пожар был и на портовом объекте, к сожалению, там один человек погиб и еще шесть пострадавших. Более 90 спасателей ликвидировали последствия вражеской атаки».

Реклама

Все жертвы — работники порта, которые в момент атаки находились на складах с удобрениями. Именно туда попали вражеские дроны. Работу пожарных постоянно прерывали новые тревоги, заставляя людей каждый раз искать защиту.

Энергетический террор: Одесса снова без света

Вспыхнул пожар и на железной дороге, повреждены грузовые вагоны. За эту неделю это уже четвертый масштабный удар врага по области. Из-за повреждения критической инфраструктуры тысячи одесситов в крупных спальных районах остались без электричества, а кое-где и без воды. За последнее время враг атаковал уже более трех десятков подстанций региона.

Олег Кипер, глава Одесской ОГА: «Мы только вечером предоставили возможность запитать тепло и воду, только предоставили людям возможность согреться — и враг ночью снова коварно полностью уничтожил всю систему для того, чтобы люди оставались без тепла, без воды и света. Это же не впервые. Несколько дней назад у нас южная часть была полностью без света и без тепла, сейчас центральная часть города Одессы, а это большие спальные районы».

Энергетики предупреждают: разрушения масштабные, ремонт потребует длительного времени. Сейчас первоочередная задача — заживить больницы, насосные станции и другие объекты критической инфраструктуры.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 19:00 новости 13 февраля. Иск Гераскевича отклонен! Последствия удара по ОДЕССЕ!