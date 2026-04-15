Россияне массированно атаковали областной центр Украины: "Шахед" убил женщину прямо на остановке (видео)

Последствия атаки по Запорожью

Запорожье встретило рассвет серией взрывов. Областной центр несколько часов находился под атакой российских "Шахедов". Погибла женщина.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте трагедии, она с нами вживую.

Россияне на рассвете атаковали Запорожье на рассвете

Первые взрывы в городе прогремели в 5 утра, когда все еще спали. Сначала во всех районах был слышен гул "Шахедов", а после - серия очень громких взрывов. Враг целился беспилотниками по центру города и жилым кварталам.

"Остановка сгорела дотла. Именно здесь погибла женщина - ей было 74 года, она работала продавщицей в киоске на остановке. От него не осталось практически ничего", - говорит корреспондентка ТСН.

Взрывной волной повредило соседнее здание. На месте работают спасатели, которые уже ликвидировали пламя.

Десятки сгоревших авто и попадание в предприятие

Попадание зафиксировали и в другом районе города. Там российский дрон атаковал автостоянку. В результате взрыва и пожара повреждены и сгорели десятки автомобилей. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Также известно о попадании по одному из предприятий города. Сейчас продолжается обследование территорий. На всех местах ударов уже работают все службы, специалисты подсчитывают убытки.

Центр города Запорожье изрядно страдает от российских обстрелов. На этот раз за помощью в соцслужбы обратились 46 человек, чье имущество пострадало от взрывов. Сейчас на местах попаданий работают коммунальщики, которые пытаются привести в порядок улицы, предприятие и заведение профессионально-технического образования, которые также пострадали в результате утренней атаки.

