Россияне массированно атаковали областной центр Украины: страшные взрывы и погибшие

Последствия атаки на Одессу / © Facebook / Сергей Лысак

Два человека погибли, 15 пострадали — в результате очередной ночной атаки российских террористов на Одессу. Враг снова прицельно бил по жилому сектору города. Один из ударов пришелся на трехэтажный дом, вспыхнул пожар. В другом месте — разрушено несколько двухэтажных зданий. Третий удар — направлен на двухэтажный дом, где внутри и погибли люди. Там также полтора десятка жильцов пришлось выводить на улицу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Россияне атаковали Одессу несколькими волнами

Этой ночью враг атаковал Одессу несколькими волнами, запустив по городу ударные «Шахеды». После атаки ранения получили пятнадцать человек, часть из них до сих пор находится в этой больнице. Медики рассказали об их состоянии.

«Шести лицам была оказана амбулаторная помощь, двое находятся на стационарном лечении. Это акубаротравма, черепно-мозговая травма средней тяжести», — говорит Елена Колоденко, глава департамента здравоохранения ОГС.

Попадание во внутренний двор: чудо-спасение семьи

На одной из локаций разрушена фактически вся часть внутреннего двора. Беспилотник попал прямо в квартиру. Владелицу жилья и ее семью спасло лишь то, что они находились на первом этаже, второго после взрыва и пожара не стало.

«Я была в ванной, а прилет был вон туда в спальную комнату. Меня привалило вон теми плитами и меня соседи-парни достали оттуда до приезда спасателей. Я не пряталась, я стиральную машину загружала, моя вся семья была на первом этаже. Они получили только контузию, у девушки перепонки полопали и немного осколков есть, а мне оторвало палец, но все остальное нормально», — говорит Ольга.

Ее соседка рассказывает, что получила ранение спины. В подвал, который рядом, просто не успели спрятаться, потому что враг выбрал такое время для атаки, когда люди крепко спали, чтобы убить как можно большее количество.

«У нас есть подвал, но мы туда не прятались, мы просто спали. Первый прилет я слышала — где-то рядом был, но мы не прятались. А второй прилет пришелся в соседнюю квартиру, и взрывная волна снесла наши стены, и все окна повылетали, и коридор снесло также. Мы живы и дети тоже, даже не нужна была госпитализация, у меня стеклом только спину задело», — говорит Надежда.

Трагедия в хостеле: гибель пожилой пары

В соседнем квартале также прямое попадание «Шахеда» в здание местного хостела. Второй этаж взрывом разрушило и разбросало камни по всему двору. Вспыхнул масштабный пожар, который перекинулся на соседние дома. Не все люди успели выйти из огня, погибла супружеская пара, пенсионеры в возрасте 75 лет.

«Было очень громко, сначала был взрыв, ну а потом все как в тумане. Мы вышли — и все горело, очень сильно пылало. Супружеская пара… не знаю их, я видела только обгоревшие тела, все», — говорит жительница поврежденного дома.

Жители хостела пытались спасти собственные вещи. Смог тот, кто жил подальше от эпицентра взрыва.

Ликвидация последствий удара

Не только тушили пожар, но и помогали эвакуацией людей и животных. У чрезвычайников этой ночью было очень много работы.

«На местах работали психологи ГСЧС, более 50 человек обратились к психологам. Ликвидацию последствий очень осложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Это также опасность для наших спасателей, но именно в этот момент пылали жилые дома и люди были заблокированы в своих квартирах, поэтому конечно было принято решение продолжать работу и спасать людей», — говорит Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Одесской области

Сразу после отбоя тревоги началась ликвидация последствий, а когда рассвело, на места прилетов прибыли едва ли не все коммунальщики города.

На каждом объекте развернули и оперативные штабы, чтобы пострадавшие люди смогли обратиться за помощью и оформить документы по компенсации.

