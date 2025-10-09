Россияне массированно атаковали один из областных центров Украины: местные рассказали об обстреле

Последствия атаки по Одесской области

Россияне атаковали пригород Одессы. Враг целился по энергетическим объектам и портовой инфраструктуре. Поражена также автозаправочная станция и жилые дома. Город Черноморск полностью обесточен.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Пригород Одессы пострадал из-за атаки россиян ночью. Применив десяток ударных дронов враг целился по подстанциям, зато попадал в частные дома. На одной из улиц, куда попал «Шахед», полностью выгорело два дома. Люди смогли спастись, потому что побежали в укрытие.

«Прилетел один „Шахед“ и повис на проводе там, свет потух, я пошла вокруг дома питаться, стекло вылетело, соседка звонит, а мы всегда бежим в бомбоубежище. Она звонит: тетя Женя вы где, я говорю дома, который дома бегом, сейчас еще лететь будет. Все погорело и соседский дом не только наш так как есть так и вышла, сорвалась и бегом», — вспоминает Евгения Степановская.



Соседка Евгении вытаскивает из-под завалов раненого собаку, его лапы посекло обломками, животное не может самостоятельно двигаться. В доме Ирины ни одного уцелевшего окна. Это уже четвертая атака, которую выдержала семья и к счастью выжила. Женщина говорит — на этот раз было самое страшное.

«Сын прибежал и кричит: мама, мама. Только добежал до комнаты, и мы взяли дочь, ей три годика, взрыв и вот такое произошло. Дочь испугалась конечно она же маленькая у нас еще и мы взрослые, что боимся, что там говорить за детей. Нет окон, потолки попадали окна все повыбивало оно поломало, крышу взорвало, именно балки и также повреждена стена от „Шахедов“ осколки даже в заборе. Нет ничего, вы сами видите», — говорит Ирина Семирга.



Кроме частных домов от взрывов пострадала автозаправочная станция и транспортное предприятие. Самый масштабный пожар вспыхнул на территории портового хозяйства, где хранились контейнеры с бытовыми товарами. Здесь спасателям пришлось задействовать даже пожарного робота.

«Была очень большая пожарная нагрузка и спасателям было трудно в некоторых местах добираться до очага огня. Всего более 80 пожарных и четыре добровольца приняли участие в ликвидации последствий вражеской атаки. Сейчас нам известно о пяти пострадавших», — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.



Из-за ночной атаки пропал свет не только в нескольких селах пригорода Одессы, без электричества снова оказался город Черноморск. Аварийные бригады уже начали работу, чтобы заменить разорванные взрывами электросети. Свет обещают вернуть к восьми часам вечера. Пока же критическая инфраструктура запитана от генераторов.

