Россияне массированно атаковали реактивными "Шахедами" областной центр Украины: есть погибшая и раненые (видео)

Последствия атаки Запорожья / © Запорожская ОВА

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Российские оккупационные войска усилили воздушный террор Запорожья, применив новую опасную тактику комбинированных ударов. В течение почти целых суток город находился под непрерывными ударами ракет, беспилотников «Молния» и скоростных реактивных «Шахедов». Кроме того, ударные FPV-дроны, которые ранее изредка долетали только до окраин, теперь начали прицельно терроризировать центр города.

В результате жестоких ударов погибла 44-летняя женщина, еще 19 горожан получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 9-летняя девочка.

На местах прилетов работала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

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Война в Украине: россияне в Запорожье атаковали троллейбус и спальный район

Запорожье уже почти сутки живет под непрерывный гул вражеских беспилотников и звуки мощных взрывов. Сирены воздушной тревоги практически не замолкают, а в Шевченковском районе города патрульные через громкоговорители призывают людей немедленно пройти в ближайшие убежища. Первые удары FPV-дронов пришлись по гражданской инфраструктуре: захватчики атаковали городской троллейбус, попали по центральной площади и разрушили нежилое здание в центре.

Около 20:00 вечера враг применил более тяжелое вооружение — реактивный «Шахед» на большой скорости атаковал густонаселенный спальный район. Жестокий удар пришелся непосредственно возле девятиэтажного жилого дома, повредив с десяток расположенных рядом магазинов, торговых киосков и соседние многоэтажки. Только во время этой атаки 16 мирных жителей получили ранения. Среди них оказался и муж госпожи Ирины, которая в момент взрыва была рядом с ним в квартире.

Ирина, жена раненого жителя Запорожья: «Тут он лежал. Вот кровь. Взрыв был, он лежит, понятное дело, вскакивает и вот здесь падает, потому что его ранило. Я возле него была. Ну сказали — травма, у него нога сильно разорвана. Ему зашивали, жгут положили. Сейчас лицо побито».

Мощной ударной волной в многоэтажке моментально выбило все окна, а капитальные железобетонные балконы снесло вместе с конструкциями. Жительница дома Валентина вспоминает, что спаслись чудом, ведь в комнате во время прилета находилась ее маленькая внучка.

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Валентина, пострадавшая жительница многоэтажки: «Я была в зале, в спальне еще внучка была — только кушать села, так и не поела. Испугалась страшно. Оно бах — и это все на меня полетело, как раз возле кокоса все и упало так».

Несмотря на то, что россияне не прекращали атаковать город «Молниями» в течение всей ночи, уже на рассвете на изуродованные улицы вышли коммунальные службы и обычные горожане. Люди вместе начали наводить порядок — расчищать дороги, убирать тонны битого стекла, демонтировать остатки разрушенных киосков и оперативно забивать разбитые окна жилых квартир плитами ОСМД. Господин Валерий пришел к поврежденному дому, чтобы помочь семье своей дочери. Мужчина отмечает, что сам уже не раз страдал от российских обстрелов, поэтому знает, насколько важна поддержка в первые

Частный сектор превратился в руины

Пока жители одного района приходили в себя от ночного ужаса, под утро российская армия нанесла новый коварный удар. На этот раз оккупанты запустили по городу шахеты и ракеты, попав прямо по мирному частному сектору.

В один момент целая уютная городская улица превратилась в сплошную кучу изуродованного строительного мусора. Взрывной волной полностью сожгло легковые автомобили, которые стояли во дворах, а также полностью снесло крыши и фасады десятков частных домов. Часть из этих домов получила настолько критические повреждения и трещины несущих стен, что теперь они вообще не подлежат восстановлению.

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В одном из таких разбитых семейных домов Алина проживала вдвоем с маленькой дочкой. Женщина находится в абсолютном шоке и откровенно признается, что просто не знает, как им жить дальше, ведь взрыв разрушил все их имущество.

Алина Глазырина, пострадавшая жительница частного сектора: «Здесь полностью выбило все, там, вот ребенка спальня была — тут она спала, все на нее вот это тоже посыпалось. Если бы на дом упало, нас бы в живых не было. Потому что там, где машина, упало, все видите сами».

Сразу после утреннего прилета на помощь растерянной женщине прибежал ее кум Николай. Мужчина вспоминает, что первые минуты на улице были ужасными — вокруг все пылало, а из поврежденных коммуникаций вырывалось открытое пламя.

Николай, родственник пострадавших: «Горит машина, газовая труба горит, все горит… Ну, убирать, помогать будем, а ребенка на первое время к себе заберем».

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Всего по последним обновленным данным в результате этих жестоких воздушных атак в Запорожье и его непосредственном пригороде ранены около двух десятков гражданских лиц, среди которых остается и 9-летняя девочка. На всех пострадавших локациях пока продолжают непрерывно работать спасательные бригады, коммунальщики и следственно-оперативные группы правоохранителей, которые подробно документируют последствия очередных военных преступлений российских оккупантов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НЕСТРИМНЫЕ ЭМОЦИИ на обмене СЕГОДНЯ! Первые минуты на родной земле! | ТСН 15:00 5 июня

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