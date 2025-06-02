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- Эксклюзив ТСН
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Россияне массированно атаковали Запорожье: что известно о последствиях "прилетов"
Российские оккупанты массированно атаковали Запорожье дронами и ракетой.
Запорожье ликвидирует последствия массированного удара. Ракету и не менее 7 «Шахедов» использовали россияне для ударов по городу. Три человека ранены, а разбитые здания считают десятками. Один переулок в частном секторе города почти весь в руинах.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.
Взрывы в Запорожье раздавались один за другим. Российские военные преступники массированно атаковали «Шахедами» жилой сектор — полностью разрушен почти целый переулок, дома вспыхнули.
В 5 метрах от дома Сергея вбил российский беспилотник. У мужчины и его жены осколочные ранения. Мужчина собственноручно строил дом, в начале полномасштабного вторжения только начали его обживать. Теперь же надо браться за восстановление.
Ранения получили три человека. Среди пострадавших и Людмила — у женщины гематома на глазу, сломана кисть, уцелевшие вещи семья выносит на улицу, размышляют, где теперь будут жить.
«Восстановить там невозможно ничего, там все разлетелось: и окна, и двери, все на свете. Рука — переломы там в кисти, томографию сделали. И эта припухлость, гематома, выписали мази», — говорит Людмила.
Трех жителей, чье жилье превратилось в руины, разместили в общежитии, сообщили в горсовете. Всего же в результате массированного удара разрушено 29 домов, три многоэтажки и объекты критической инфраструктуры.
Коммунальщики продолжают устранять последствия атаки — говорят, работы здесь минимум на три дня.
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