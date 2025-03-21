Россияне массированно атаковали Запорожскую область: что известно о последствиях обстрелов (фото, видео)

Россияне атаковали Запорожскую область. В результате этого сожжены дотла дома, разбитые машины, испуганные люди, повсюду разбросаны обломки от разбитых домов. Один раненый до сих пор в больнице. Пятерых пострадавших, в том числе мальчика, врачи уже отпустили домой, они лечатся амбулаторно. Остальные жители с самого утра самостоятельно разгребали обломки. Два дома разрушены до основания и не подлежат восстановлению, говорят в сельсовете.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Именно дом госпожи Аллы Скомороховой оказался в эпицентре удара. Ее муж 60-летний господин Александр с ранениями сейчас в больнице. Спасти удалось и собаку хозяев.

"Собаку нашего засыпало и он скулил. Ребята начали спасать", - говорит жительница Запорожского района Анна Скоморохова.

Пять человек пострадали - в основном от порезов. Их врачи осмотрели, оказали помощь и отпустили выздоравливать домой. В больнице сейчас хозяин уничтоженного дома 60-летний Александр. А его жена разыскивает уцелевшие вещи и пытается оправиться от шока.

Обстрел Запорожской области

Взрывная волна была такой силы, что разбила и соседний дом. Оксана только уложила внука спать, как раздался взрыв.

"Выбиты все окна. Я как раз была со своим внуком, ему 5 лет. Он заснул. Поэтому я четко помню время. У меня родная сестра. У нее рваные раны, зашивали раны", - говорит жительница Запорожского района Оксана Чученко.

Елена, хоть и с перебинтованной головой, но не теряет оптимизма. Говорит, главное, что семья уцелела.

На одной улице вражеской авиабомбой уничтожено три дома, другие разбило обломками и взрывной волной. На место приехали благотворители, чтобы помочь со стройматериалами.

Также ночью россияне авиабомбой вколотили по Кушугуму. Целили по дачному кооперативу. Уничтожено три дома, там обошлось без пострадавших. Атаки на Запорожье с начала года не прекращаются, в основном враг охотится на гражданских дронами и КАБами.

Последствия удара по Запорожской области

В этот район российские авиабомбы прилетают редко, в этом селе это первый страшный случай, людям до сих пор трудно отойти от шока.

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