Россияне массированно обстреливают областной центр Украины: "прилет" во двор дома и что известно о жертвах

Запорожье после обстрелов после обстрелов

Российские террористы продолжают охотиться на мирных жителей и гражданский транспорт в Запорожье. Накануне днем один из вражеских беспилотников взорвался прямо во дворе многоэтажки, изуродовав окна и балконы. В то же время на подъездах к городу дроны-камикадзе атаковали автоцистерну и полицейскую машину: есть погибший и раненые.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте событий.

Обстрел Запорожья: россияне ударили по спальному району

Двор одной из запорожских многоэтажек теперь усеян мелким стеклом, а рядом с детской площадкой до сих пор тлеют обломки российского «Шахеда». Жители говорят: днем долго слышали характерный гул в небе, а потом увидели, как один из дронов начал резко снижаться.

Виктория, которая переехала в Запорожье из оккупированного Пологовского района еще в 2022 году, признается: за четыре года войны привыкла ко многому, но сегодняшний взрыв ее парализовал.

Виктория Горб, пострадавшая: «Гепануло так, шо да Бог милует. Мы 4 года здесь живем, выехали из оккупации, но сегодня — это очень… Не могу до сих пор прийти в себя».

Пенсионерки из соседнего дома едва успели спрятаться. Говорят: как только увидели, как БПЛА идет в пике, бросились к подъезду.

Валентина Николаевна, жительница Запорожья: «Слышала, как гудело, как сбивали, как взрыв был. Успела только в подъезд забежать»

Обстрел Запорожья: что известно о жертвах

Кроме жилого сектора и офисных помещений, россияне прицельно атаковали дороги вблизи областного центра.

Атака на автоцистерну: вражеский дрон попал в грузовик. Водитель погиб на месте, его коллега получил ранения. Удар по полиции: еще один беспилотник попал в служебное авто правоохранителей. Полицейского госпитализировали с осколочными ранениями. Рекреационная зона: взрывы зафиксированы и на правом берегу города, в местах отдыха горожан.

На местах прилетов продолжают работать коммунальные службы и следователи. Запорожье в очередной раз доказывает: враг воюет не с армией, а с каждым, кто пытается просто жить в собственном городе.

