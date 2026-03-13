Россияне массированно обстреливают областной центр Украины: "прилет" во двор дома и что известно о жертвах
Россияне атаковали дронами Запорожье и пригород. Убит водитель автоцистерны, ранен полицейский, изуродован многоэтажку. Подробности репортажа ТСН.
Российские террористы продолжают охотиться на мирных жителей и гражданский транспорт в Запорожье. Накануне днем один из вражеских беспилотников взорвался прямо во дворе многоэтажки, изуродовав окна и балконы. В то же время на подъездах к городу дроны-камикадзе атаковали автоцистерну и полицейскую машину: есть погибший и раненые.
Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте событий.
Обстрел Запорожья: россияне ударили по спальному району
Двор одной из запорожских многоэтажек теперь усеян мелким стеклом, а рядом с детской площадкой до сих пор тлеют обломки российского «Шахеда». Жители говорят: днем долго слышали характерный гул в небе, а потом увидели, как один из дронов начал резко снижаться.
Виктория, которая переехала в Запорожье из оккупированного Пологовского района еще в 2022 году, признается: за четыре года войны привыкла ко многому, но сегодняшний взрыв ее парализовал.
Виктория Горб, пострадавшая: «Гепануло так, шо да Бог милует. Мы 4 года здесь живем, выехали из оккупации, но сегодня — это очень… Не могу до сих пор прийти в себя».
Пенсионерки из соседнего дома едва успели спрятаться. Говорят: как только увидели, как БПЛА идет в пике, бросились к подъезду.
Валентина Николаевна, жительница Запорожья: «Слышала, как гудело, как сбивали, как взрыв был. Успела только в подъезд забежать»
Обстрел Запорожья: что известно о жертвах
Кроме жилого сектора и офисных помещений, россияне прицельно атаковали дороги вблизи областного центра.
Атака на автоцистерну: вражеский дрон попал в грузовик. Водитель погиб на месте, его коллега получил ранения.
Удар по полиции: еще один беспилотник попал в служебное авто правоохранителей. Полицейского госпитализировали с осколочными ранениями.
Рекреационная зона: взрывы зафиксированы и на правом берегу города, в местах отдыха горожан.
На местах прилетов продолжают работать коммунальные службы и следователи. Запорожье в очередной раз доказывает: враг воюет не с армией, а с каждым, кто пытается просто жить в собственном городе.
