Россияне массированно обстреляли дронами один из областных центров Украины: много раненых

Атака на Запорожье

Россияне также атаковали Запорожье. Пострадала инфраструктура и жилой сектор. Также оккупанты ранили 15 человек.

Об этом говорится в эфире ТСН.

Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко рассказал, что обстрелы зафиксированы в трех районах Запорожья. Пока раненые лечатся дома.

В городе был введен график аварийного отключения света для промышленности и бизнеса.

«В областном центре есть и вода, и электричество», — сказал он.

Он отметил, что там, где исчез свет или газ, службы уже работают над восстановлением.

Напомним, среди пострадавших в Запорожьедвое младенцев — 7-месячный мальчик, которого госпитализировали, и полугодовалый ребенок, которого после получения помощи медиков будут лечить дома. Под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик.