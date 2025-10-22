- Дата публикации
Россияне массированно обстреляли дронами один из областных центров Украины: много раненых
Российские оккупанты атаковали Запорожье.
Россияне также атаковали Запорожье. Пострадала инфраструктура и жилой сектор. Также оккупанты ранили 15 человек.
Об этом говорится в эфире ТСН.
Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко рассказал, что обстрелы зафиксированы в трех районах Запорожья. Пока раненые лечатся дома.
В городе был введен график аварийного отключения света для промышленности и бизнеса.
«В областном центре есть и вода, и электричество», — сказал он.
Он отметил, что там, где исчез свет или газ, службы уже работают над восстановлением.
Напомним, среди пострадавших в Запорожьедвое младенцев — 7-месячный мальчик, которого госпитализировали, и полугодовалый ребенок, которого после получения помощи медиков будут лечить дома. Под наблюдением врачей остался и 13-летний мальчик.