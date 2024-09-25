Россияне массированно обстреляли Харьков КАБами: куда "прилетело" и сколько людей погибло

Харьков накануне россияне массово обстреляли из авиации. Попадания КАБов, весом по полтонны, зафиксировали сразу в четырех районах города. Разрушено частные дома и предприятия. Одна из бомб попала в жилищную многоэтажку.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Российские террористы ударили по жилому дому авиабомбой: вместо квартир на не менее пяти этажах — огромная дыра. На место происшествия сразу прибыли работники ГСЧС.

Тем временем полицейские обходили каждую квартиру, фиксируя все разрушения. Медики сначала сообщили о трех травмированных, впрочем уже через час пострадавших считают десятками.

Руины жилого дома, на который россияне сбросили КАБ

Этот дом в известном во всем мире районе Северная Салтовка. Окраина города, которую россияне в начале полномасштабного вторжения уничтожали артиллерией. Это уже не первое попадание врага в эту многоэтажку.

"Мы уже заканчивали ремонт этого дома. Потому что в мае 2022 года он был разбит врагом. Здесь уже вставили все окна, починили все стены. Его подготовили к отопительному сезону и сегодня прилетел КАБ, который свел все эти старания на нет", — говорит директор департамента. связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

В одной из квартир устоял только шкаф с посудой. В другой чудом удержалась куртка на вешаке. До поздней ночи спасатели вручную разбирали завалы дома, а правоохранители в это время смогли установить тип оружия.

"Очень массированная атака со стороны РФ. Из населенного пункта Строитель Белгородской области РФ. Три самолета СУ-34 в течение 15 минут начиная с 15.15 совершили пуски 8 управляемых авиационных бомб. По предварительным данным это ФАБ из УМПК", — говорит руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

500-килограммовые бомбы попали в четырех районах Харькова. Это кадры изуродованного предприятия. Там погиб охранник. Еще одного мужчину убило обломком, когда он выгуливал собаку на стадионе.

Всего в Харькове из-за массированного обстрела погибли 3 человека, еще более 30 — ранены.

Россияне обстреляли жилой дом в Харькове

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОД ЗАВАЛАМИ остается человек? Харьков После последнего удара авиабомбами — последние новости

Напомним, Россия нанесла удары КАБам по многоэтажкам Харькова 24 сентября.

Читайте также: