Россияне массированно обстреляли Кропивницкий: куда "прилетело" и что известно о пострадавших

Кропивницкий этой ночью подвергся самой массированной атаке дронами за все время полномасштабного вторжения. Через несколько часов раздалось более двадцати взрывов в разных районах города. За помощью медиков обратилось четырнадцать человек, среди которых четверо детей.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Россияне массированно атаковали кропивницкий "Шахедами". Взрывалось в разных районах города. Повреждены объекты инфраструктуры, здания и частного сектора, многоэтажки. Сначала сообщили о восьми пострадавших. Дальше эта цифра начала увеличиваться. Известно, что за помощью медиков обратилось четырнадцать человек, среди них четверо детей из двух семей. У них порезы рук и ног от избитого стекла.

В тяжелом состоянии два человека. Это супружеская пара. Их дом разрушен до основания. У 49-летнего мужчины почти 90 процентов ожогов и черепно-мозговая травма его прооперировали.

"Он в реанимации на аппарате ИВЛ имеет 86 процентов ожогов головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, ожогов дыхательных путей, ожоговый шок", — говорит главный врач Кировоградской областной больницы Лариса Андреева.

По словам главы Кировоградской военной администрации Андрея Райковича, некоторые жилые дома подверглись значительным разрушениям: "Там разрушение дома, многоквартирного. Этот дом по предварительным выводам экспертов не пригоден для проживания".

Также в результате ночной атаки повреждены окна в одной из школ и в училище, два десятка учебных заведений Кропивницкого работают сейчас дистанционно. Всем пострадавшим оказывается помощь. С ночи задействованы все соответствующие службы, с людьми работают психологи. Работники ГСЧС развернули "пункт незламности".

Напомним, в ночь на 20 марта российские войска нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал минимум 21 беспилотник.

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