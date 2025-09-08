Россияне массированно обстреляли один из областных центров: люди рассказали, как им удалось выжить

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

На выходных Запорожье вновь оказалось под массированной атакой россиян. Оккупанты ударили по одному из районов города. Повредили более восьми десятков жилых домов и детский сад. На месте до сих пор работают коммунальные службы.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Сначала — страшный гул и мощные взрывы. Потом — столб черного дыма в небе над Запорожьем. Очередной обстрел россиян горожане сняли на видео.

Люди до сих пор приходят в себя после атаки россиян на город. По Запорожью запустили не менее семи «Шахедов». Традиционной целью оккупантов стала гражданская инфраструктура. На этот раз — жилые дома и детский сад.

Дошкольное учреждение разбито. Дрон попал прямо в здание. Оно уничтожено на 80%.

«Это нелюди, если они будут говорить, что нас освобождают, или что там были наши военные — это неправда», — говорит пострадавшая Оксана.

В соседнем доме повреждены фасад и балконы. Юлия живет на первом этаже. В квартире ни одного уцелевшего окна. Во время тревоги, говорит, сразу спряталась с детьми. Это и спасло всех от обломков.

Пострадал и частный сектор. Российское железо попало прямо в жилой дом. Загорелся пожар. К счастью, хозяев в этот момент дома не было.

Соседка Татьяна говорит — в момент обстрела была на работе. Когда приехала домой, ужаснулась. Разбит и двор женщины. Но больше всего, признается она, боялась за своих животных.

«Кот был испуганный, бросался, а собаки — нормально», — говорит женщина.

Другого жилья у женщины нет, поэтому временно переселится к подруге. Уже второй раз ее жилище уничтожают захватчики. В оккупации под Бердянском остался дом и все имущество.

В целом в результате этой атаки на Запорожье повреждено более 40 жилых домов.

