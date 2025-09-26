Россияне массированно обстреляли один из областных центров Украины КАБами и артиллерией

Последствия атаки на Херсон / © Getty Images

Реклама

В Херсоне уже 8 раненых и одна погибшая. С утра город под интенсивным российским обстрелом — власть просит людей не выходить на улицы. Военные преступники дважды обстреляли центр города из артиллерии, а на рассвете били с авиации. Повреждены более 70 частных домов и несколько многоэтажек.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Светланы Паук.

На рассвете 6 истребителей в течение часа сбросили на Херсон около полутора десятков КАБов.

Реклама

«Боже, оно так громыхало, я молилась и просила», — говорит местная.

Вгатили по Центральному району — побито 70 частных и один многоквартирный дом.

«Я вышла посмотрит на окна — смотрю летит падлюка, я бегом заскочила, а оно -бах! гах!», — говорит потерпевшая.

Но это было только начало утренних взрывов. Впоследствии военные преступники еще дважды обстреляли центр города из артиллерии. Попали в маршрутку. Трех горожан из искореженной маршрутки уже забрала «скорая» — у всех ожоги и взрывные травмы. Транспорт уничтожен.

Реклама

А город тем временем продолжал пылать. Не прошло и часа, как российские военные снова начали бить из артиллерии по центру города.

«С каждым звуком забегал в ванную. Прилетит, возвращался, садился в кресло. В очередной раз слышу летит — забежал в ванную комнату. Взрыв. Меня в ванну забросило. В кресле, где сидел, бетон лежит. Если бы не прятался, а был в комнате, то уже покойник. И вся комната обломками побита», — говорит житель Херсона.

Погибла пожилая женщина, которая в момент атаки была на улице. Еще трое горожан получили травмы в собственных квартирах.

Кроме Херсона, российские террористы этим утром обстреляли поселок Белозерка, который тоже постоянно под атаками. Сегодня оккупанты снова ударили по жилым домам. Полностью сгорел автобус. Пожарные тушили пожары под повторными ударами врага.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 26 СЕНТЯБРЯ