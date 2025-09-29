Россияне массированно обстреляли ракетами один из областных центров Украины

Последствия атаки на Запорожье

Запорожье до сих пор приходит в себя после террора россиян. Те ударили по городу в ночь на воскресенье. Сначала били «Смерчами», уже под утро атаковали крылатыми ракетами «Калибр».

Один вражеский снаряд попал в многоэтажку. Количество пострадавших уже достигает почти полсотни, среди них трое детей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова. Она с нами вживую.

На местах, куда ударили российские террористы, до сих пор разбирают завалы. Продолжаются работы во дворе многоэтажки, куда было попадание.

А в микрорайоне Бородинский изуродована целая улица, поэтому там тоже работают коммунальщики.

В ночь на воскресенье в городе прогремела серия взрывов. По жилому сектору оккупанты ударили из РСЗО «Смерч». На разбитой улице один дом разрушен полностью. К счастью, владельцы квартиры выжили.

Россияне запустили по городу также и крылатые ракеты «Калибр». Одна из них ударила в 9-этажку. Здесь вспыхнул пожар. Жителям пришлось выбираться из горящих домов через дымовую завесу.



В Запорожье известно о 49 пострадавших. Люди, которые сразу в состоянии шока не обращали внимания на свои травмы, впоследствии таки вынуждены были обратиться к медикам. У них преимущественно резаные раны, переломы, контузии и отравления угарным газом. Среди пострадавших трое детей. Два человека в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

