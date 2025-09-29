ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
185
Время на прочтение
2 мин

Россияне массированно обстреляли ракетами один из областных центров Украины

Оккупанты массированно обстреляли ракетами один из областных центров Украины.

Россияне массированно обстреляли ракетами один из областных центров Украины

Последствия атаки на Запорожье

Запорожье до сих пор приходит в себя после террора россиян. Те ударили по городу в ночь на воскресенье. Сначала били «Смерчами», уже под утро атаковали крылатыми ракетами «Калибр».

Один вражеский снаряд попал в многоэтажку. Количество пострадавших уже достигает почти полсотни, среди них трое детей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова. Она с нами вживую.

На местах, куда ударили российские террористы, до сих пор разбирают завалы. Продолжаются работы во дворе многоэтажки, куда было попадание.

А в микрорайоне Бородинский изуродована целая улица, поэтому там тоже работают коммунальщики.

В ночь на воскресенье в городе прогремела серия взрывов. По жилому сектору оккупанты ударили из РСЗО «Смерч». На разбитой улице один дом разрушен полностью. К счастью, владельцы квартиры выжили.

Россияне запустили по городу также и крылатые ракеты «Калибр». Одна из них ударила в 9-этажку. Здесь вспыхнул пожар. Жителям пришлось выбираться из горящих домов через дымовую завесу.

В Запорожье известно о 49 пострадавших. Люди, которые сразу в состоянии шока не обращали внимания на свои травмы, впоследствии таки вынуждены были обратиться к медикам. У них преимущественно резаные раны, переломы, контузии и отравления угарным газом. Среди пострадавших трое детей. Два человека в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

