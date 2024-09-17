Россияне мечом казнили украинского военнопленного: ужасные подробности

Лубинец отметил, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества.

Оккупанты казнили мечом безоружного украинского пленного! Руки военного были перемотаны скотчем, что подчеркивает его беззащитное состояние. Украинцу прямо в грудь воткнули меч, на котором написано "За Курск". На ужасающее преступление россиян уже отреагировал уполномоченный ВР по правам человека.

Обо всей жестокости и уровне варварства россиян, который невозможно понять, смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Казнь мечом военнопленного

Очередное ужасное преступление оккупантов! Российские военные казнили украинского военнопленного мечом. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале:

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"Очередное военное преступление — в соцсетях появились фото, как россияне, вероятно, казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции о обращении с военнопленными!"

Лубинец отметил, что мир должен прекратить смотреть на то, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами:

"Направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Отдельно отмечу, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора" .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПРОСТО ШОК! Россияне МЕЧЕМ казнили украинского военнопленного!

Расстрел военнопленных

Это уже не первый случай, когда оккупанты жестоко казнят пленных украинцев. В июле российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло возле Роботино на Запорожском направлении.

Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в Сети 10 июля. Как пишут в Сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Лубинец отреагировал на очередные зверства россиян. По его информации, на обнародованном видео раздалось около 10 выстрелов в сторону безоружных украинских военных.

По этому факту уже начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин и добавил, что это намеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского.

В свою очередь Лубинец отметил, что это очередное снятое военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, регулярно не соблюдаемых РФ – от обычного солдата до военного руководства, – которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

Зверства российских военных

К сожалению, это не единственные зверства, которые совершают российские оккупанты. Недавно, несмотря на все правила войны, захватчики после взятия в плен украинского защитника обезглавили его.

Факт обезглавливания оккупантами украинского защитника зафиксировали в Донецкой области – об этом сообщал Костин.

Генпрокурор рассказал, что во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины, на нем была отрезанная голова украинского защитника.

Но о подобных возможных действиях российских войск становится известно не впервые. В апреле 2023 года в Сети появилось видео, на котором видно, как российские военные пытают украинского пленного и отрезают ему голову.

Вскоре после появления этого видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграме: "За все будет ответственность". Утром 12 апреля советница Ермака по коммуникациям Дария Заривна заявила, что видео "окончательно дегуманизирует и демонстрирует всю сущность страны-террориста". По ее словам, цель обнародования этого видео – устрашение. Целевая аудитория – не только Украина, но и западные общества.

Впоследствии американский телеканал СNN сообщил, что в течение недели появилось два таких видео, на которых, вероятно, показано обезглавливание украинских солдат. Сняты они во время отдельных событий.

И только вспомните 6 марта. Именно в этот день было обнародовано видео, на котором российские военные расстреливают безоружного мужчину в украинской военной форме после того, как он говорит "Слава Украине".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в одном из своих докладов о ситуации в Украине, охватывающем период с февраля по июль лишь 2023 года, зафиксировало не менее шести случаев внесудебных казней украинских военнопленных.

Российские военные с начала декабря 2023 года, вероятно, убили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен, и – еще не менее шести сдавшихся военных. К таким выводам пришла международная правозащитная организация Human Rights Watch. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном в начале мая 2024 года.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в частности Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям. Но россияне постоянно нарушают все возможные правила, однако рано или поздно за все придется отвечать!

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным всех погибших на войне. Россия обязательно будет наказана за горе каждого украинца.

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