Россияне минируют даже своих погибших: как в Украине собирают тела оккупантов и для чего это нужно

Село, где ищут тела оккупантов / © ТСН

Операция по поиску тел погибших оккупантов сейчас продолжается в Донецкой области — именно там, где шли ожесточенные бои в конце лета и осенью. Это опасная работа: на поисковиков постоянно охотятся российские дроны, а под телами часто находят «сюрпризы» в виде гранат.

О людях и машинах, которые ищут останки врагов, и о том, почему это необходимо Украине — в специальном репортаже корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Подготовка: 10 минут на сборы и дробовик от дронов

Сводная группа поиска и эвакуации работает быстро. На сборы — всего 10 минут. Надо проверить машину, налить «незамерзайку» и подготовить оружие. На этот раз с собой — дробовик. Это защита не от пехоты, а от российских дронов.

Игорь Журбенко, командир сводной группы: «Там еще могут недобитки лазить живые. Их зачистили неделю назад, но до сих пор прочесывают».

В рюкзаках самое необходимое — черные пакеты.

Группа выезжает только после «зеленого света» от боевых подразделений. Работать должны не более двух часов: нашли, загрузили — и «дай Бог ноги».

Деревни-призраки и ловушки под телами

Поиск продолжается в разбитых селах, где не осталось ни одного жителя. Сергей и Игорь в полном снаряжении обследуют дворы. В боях за это село погибли и украинские воины, но когда россиян отсюда выбили, тела наших бойцов сразу забрали. До погибших оккупантов очередь дошла только сейчас — когда село зачистили.

Почему мы так рискуем ради врагов? Ответ прост: согласно нормам международных конвенций, мы обязаны это делать. Но главное — чтобы Россия возвращала погибших украинцев, наше государство должно возвращать погибших россиян. Это обменный фонд, который позволяет забрать наших воинов домой.

В заброшенных селах поиск усложняют голодные псы, которые растаскивают останки. Работу постоянно прерывает оповещение: «FPV в вашем районе!». Приходится замирать и прятаться в полуразрушенных домах.

Оккупанты, отступая, часто минируют тела своих же «товарищей».

«Аккуратно, граната лежит!» — предупреждает один из поисковиков, поднимая очередное тело.

Почему собаки не ищут россиян?

В миссии «На щите» есть специально обученные собаки, способные мгновенно находить людей по запаху. Однако их привлекают только для поиска украинских героев. Такие псы слишком ценны, чтобы рисковать ими на территориях, куда долетают вражеские снаряды, ради эвакуации захватчиков.

Для поиска врагов в лесополосах приходится привлекать саперов. Под слоем упавших листьев тела не разглядеть. За один выезд из небольшой посадки группа выносит по шесть пакетов.

Работы на поле боя

В миссии «На щите» также испытывают наземные роботизированные комплексы. Это гусеничные машины со специальной платформой-ношами.

Сергей с псевдонимом «Корень»: «Эта машина может затягивать на себя тело под наклоном 30 градусов. Одну такую мы уже потеряли на Запорожье — робот успешно загрузил погибшего солдата, но был уничтожен FPV-дроном на обратном пути».

Финал путешествия — морг и репатриация

Когда находки привозят в тыл, их складывают в специальные рефрижераторы. Внутри — черные пакеты и ржавые жетоны с надписью «Вооруженные силы России».

Эти останки не задержатся здесь долго. Во время следующей репатриации их вернут в РФ. Это единственная причина, почему они здесь — чтобы освободить место для наших погибших, которые должны наконец вернуться домой «На щите».

