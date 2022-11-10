"Россияне могут превратить город в призрак": жительница Херсона рассказала, отступают ли оккупанты

На оккупированной части Херсонской области россияне убирают свои блокпосты, усиливают или делают вид усиления николаевского направления и, по некоторым свидетельствам, офицерский состав отходит в Скадовск.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила одна из жительниц Херсона, основываясь на своих наблюдениях и наблюдениях своих родных.

"Пока эйфории от их отступления нет. Преследует ощущение, что россияне, возможно, хотят создать какой-то котел. Насколько я поняла, из самого Херсона отходят кадровые военные, офицерский состав, казалось бы, перемещается в Скадовск, но новоприбывшие мобилизованные здесь остаются. Их немало. Кроме того, в городе говорят, что тяжелое вооружение оккупанты сосредоточивают в лесополосе вблизи села Миролюбовка, а также в Херсоне говорят, что оккупанты намерены усилить николаевское направление (это противоречит тому, что россияне отступают на левый берег — ред). – неизвестно", — сообщила нам жительница Херсона.

По ее словам, за последние два дня она пытается поддерживать связь со знакомыми, проживающими в разных районах Херсонщины.

"Например, живущие вблизи Чернобаевки мне сообщили, что оккупанты там уже оставили свои блокпосты", — говорит наша собеседница.

К этому добавляет, что наибольший страх у жителей Херсона из-за того, что обстрелами россияне могут превратить город в призрак: "Это больше всего пугает. Уже привыкли, что нет воды и света, научились жить без этого, но угроза обстрелов пугает больше всего".

Контрнаступление на Херсон

Украинские защитники продолжают освобождать оккупированные территории Херсонской и Николаевской областей. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Херсонском направлении от 1 октября украинским воинам удалось восстановить контроль над 41 населенным пунктом. Продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, освобождено до 1381 кв. км территорий.

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию с уходом оккупантов с правого берега Херсонщины. Пока в ВСУ не могут ни опровергнуть, ни подтвердить такую информацию. Наступление украинских защитников продолжается.

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