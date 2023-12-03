"Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление

Украинский разведчик Александр Немков заявил, что российская армия может снова пойти на город Киев. Поэтому, по его словам, украинцам нужно быть готовым к этому.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный рассказал, что женщинам и мужчинам нужно освоить, например, как обращаться с оружием и пройти курсы парамедика.

“Воевать можно по-разному и быть полезным армии тоже. Это не обязательно, что это все взяли поголовно штык и побежали просто. Все должны обладать определенными навыками, которые будут полезны в армии. Потому что мы не знаем, как завтра вернется ситуация на фронте. Мы не знаем, подойдут ли снова к границам Киева. Такое тоже возможно в принципе на сегодняшний день, к сожалению. Если наши люди будут не готовы к таким событиям, то будет результат, который мы видели в Буче”, — рассказал Александр Немков.

Разведчик говорит, что мужчины должны быть готовы к тому, что им придется заменить кого-то на фронте.

“Совершенно каждый человек, я считаю, у него должна быть определенная культура обращения с оружием. Женщинам это тоже не помешает, там ничего тяжелого нет. Два или четыре высших образования здесь не нужно. Какие-то навыки парамедика, элементарные вещи, которые человек должен уметь. Мужчины должны быть готовы, что им придется когда-нибудь кого-то заменить. Может, этого не будет, но такое возможно. Чтобы он был готов, а не где-нибудь прикрывался", — рассказал Александр Немков.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Прорвавшийся на АЗОВСТАЛЬ разведчик: Путин готовится к тяжелой войне! Воевать придется всем!

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