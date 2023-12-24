"Россияне могут спокойно пойти на Киев": военный ошеломил заявлением

Российская армия может снова пойти на Киев, если украинские военные "посыпятся" на каком-то участке фронта и у врага освободятся силы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью TSN.UA высказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

“Могут они пойти, это не проблема. Если мы "посыпемся" где-то на каком-то участке, у них освободятся силы, они могут спокойно пойти на Киев. К примеру, для того чтобы растянуть наши силы, распылить по всем направлениям. Будет ли это целесообразно, я не могу сказать”, — рассказал военный.

По его словам, государство планомерно к этому готовится: строятся укрепления, готовятся определенные подразделения.

“То есть план на такую ситуацию есть. Будут ли они это делать, я не могу сказать. Надеюсь, Россия этого не сделает, потому что это просто усложнит нам работу по тем направлениям, где мы уже работаем. В плане логистики, распыления личного состава, людей и подразделений, это усложнит нам жизнь. Но, по моему личному мнению, нет сейчас смысла идти на Киев, у них и так достаточно проблем на других фронтах", — говорит "Мактавиш".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБр "МАКТАВИШ": Пока мы проигрываем и это надо признавать! Каждый день – решающий!

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