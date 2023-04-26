Россияне моментально превратили украинские АЭС в гигантские атомные бомбы: мир бессильно наблюдает

Украина десятилетиями училась справляться со страшными последствиями аварии на ЧАЭС. Украинцы верили, что такое не может уже никогда повториться, но 2022-й и российское вторжение снова подняли вопрос радиационной угрозы. Ядерный терроризм – это то, с чем мир еще не встречался. О нем говорили, но это была лишь теория, записанная на бумаге, но так было, пока Россия не напала на Украину, говорится в ТСН.

Сначала на ЧАЭС вошли российские танки, затем вражеские солдаты взяли в заложники украинских атомщиков. Вместо 12 часов их смена продолжалась — 600. Еще чуть позже с Чернобыльской АЭС оккупанты вынесут абсолютно все. "Сказать, что мы видели армию — нет, это вандалы, это воры, которые грабили", — говорят работники.

Но в самый черный день на ЧАЭС в период оккупации станет 9 марта, когда россияне перебили линии электропередач и станция потеряла питание. Виталий Галета лучше всех знает, насколько близки мы тогда были до повторения ядерной катастрофы 86-го года. "Взрыва не будет, осколки лететь не будут, но есть соответствующие клапаны, которые сработают и выбросят радиацию", — рассказывает начальник отдела линейного оборудования "Укрэнерго" Виталий Галета.

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Он живет в Виннице, но ремонтирует линии электропередачи в шести областях. Вспоминает, когда его бригаде поручили заживить ЧАЭС, в разгар военных действий на Киевщине, долго колебался, потому что работать нужно было на оккупированной тогда территории. “Сказать вам, что все сразу согласились туда ехать – это будет совсем неправда. Потому что все-таки страшно было. Тероборона нас провела почти до последнего блокпоста и сказали, что дальше вы сами”, – вспоминает мужчина.

Ту дорогу к российским блокпостам Виталий Гелета не забудет никогда. Везде повалены деревья, разбита военная техника, сожжены бусы и разграблены дома. Помнится, он тогда все размышлял — удастся ли им добраться до линий электропередачи и починить их. И, самое главное, как оттуда выйти в живых? “Когда эта “беха” повернула на меня 30 миллиметров, я думал, что даже… И они знали, что это мы, потому что мы с белым флагом ехали и так далее. Я понимал, что может быть такое, что и хоронить будет нечего. Но я думаю, до них тоже дошло, что если мы не восстановим линию. Им не поздоровится”, — добавляет Виталий Галета.

Заживить Чернобыльскую АЭС бригаде удалось лишь с третьей попытки, на это ушло около недели. Все это время на ЧАЭС работали дизель-генераторы, а работники станции были вынуждены воровать горючее у оекупантов, чтобы процесс охлаждения ядерного топлива не прекращался. В это время в мире впервые заговорили о ядерном терроризме, который устроила Россия. "Ядерный терроризм связан названием с ядерным материалом. Атомщики говорят и регулятор говорит о пяти принципах защиты. Это и организационные мероприятия — их 5, и физические барьеры — их тоже 5. И вот повреждение этих барьеров — это и есть ядерный терроризм ”,- говорит президент НАЭК “Энергоатом” Петр Котин.

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Он убеждает, что ядерное топливо от момента попадания его в реактор и до захоронения требует особого отношения – прежде всего охлаждения. Каждый неверный шаг, любое повреждение или вмешательство в производственный процесс не по протоколу, может привести к аварии. Последствия известны – мертвые зоны, радиация, тысячи облученных людей и земля, на протяжении веков непригодная для жизни.

За последний год Россия сделала все возможное, чтобы приблизить к такому сценарию. Энергетический террор враг начал 10 октября. Впрочем, в память атомщиков врезалась другая дата. “Самое тяжелое событие было связано с полным обесточиванием всех энергоблоков на атомных станциях. Когда 23 ноября произошел такой обстрел, после чего на всех энергоблоках сработала аварийная защита”, – вспоминает Котин.

Это вроде бы резко остановить авто на полном ходу, механизмы страдают от того колоссально. Результат того обстрела — украинские АЭС одновременно стали похожи на гигантские атомные бомбы замедленного действия. "Мы никогда до этого не доходили, за исключением чернобыльской атомной станции. Никогда такого не было”, — добавляет руководитель “Энергоатома”.

Казалось бы, на ядерный террор России должна быть ответная реакция. Атомная безопасность всего мира в руках организации МАГАТЭ и ее руководителя, переизбранного на второй срок, Рафаэля Гросси. Однако до сих пор агентство под крылом ООН не может гарантировать полноценную защиту украинских ядерных объектов. "Полная и одновременная потеря внешних источников электроэнергии для украинских АЭС свидетельствует о том, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более шаткой, сложной и потенциально опасной", — заявлял он.

После этого заявления на каждой украинской атомной электростанции теперь дежурят наблюдатели МАГАТЭ. Якобы это должно сдержать россиян от прямых атак на атомные объекты Украины.

Присутствие миссии МАГАТЭ на атомных объектах Украины – это прогресс, однако – не прорыв. В заложниках у россиян до сих пор самая большая в Европе Запорожская атомная электростанция. За это время они успели сменить юридический адрес ЗАЭС на московский, сначала украли, а затем депортировать директора ЗАЭС за сотрудничество с СБУ, заставили трех тысяч сотрудников получить российский паспорт и до сих пор настаивают на подписании контрактов с "Росатомом". Сама же станция превратилась в ремонтную базу русских войск. И все это при присутствии экспертов МАГАТЭ, которые не помогли уберечь станцию и от прицельных обстрелов. Шесть раз ЗАЭС отключалась от сети и переходила на резервное питание от дизель-генераторов. “Повреждение любой инфраструктуры, связанной с ядерным материалом, это также нарушение барьеров организационных или физических. Это то, что есть ядерный терроризм. Это то, что делает Россия на запорожской атомной станции”, — убеждает Котин.

Российская Федерация нарушила все принятые миром принципы ядерной безопасности и должна быть за это обязательно наказанной. Международное агентство по атомной безопасности оказалось бессильным. Оккупанты просто проигнорировали призыв вывести войска из ЗАЭС, поскольку имеют большое влияние на МАГАТЭ и занимают там значительную долю руководящих должностей. А компания "Росатом", присутствующая в 26 странах мира, еще и увеличила свой доход на 17 процентов по сравнению с довоенным годом. Она до сих пор не под санкциями, так что может свободно импортировать любые материалы и по данным украинской разведки, часть из них идет на производство оружия. О том, чтобы включить российскую ядерную отрасль в 11 пакет санкций ЕС заговорили только сейчас. Его должны принять в середине мая.

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