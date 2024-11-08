Россияне на Харьковщине пытались зайти в тыл ВСУ: воины рассказали, что там действительно происходит

Штурмовые группы украинской 127-й отдельной бригады территориальной обороны разбили российских спецназовцев и выбросили оккупантов из нескольких участков на самой границе. Войну, признают воины, это не остановило, но московитов в Украине стало меньше.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Российские оккупанты пытались атаковать на севере Харьковщины — пересечь границу и закрепиться. Однако украинские защитники отразили атаки террористов.

Командир спецподразделения "Animals" 127 ОБр ТРО "Лева" рассказывает, что оккупанты пытались зайти в тыл воинов ВСУ.

Воины терробороны

"Льва" из Бахмута. Ветеран еще антитеррористической операции. Сейчас – штурмовик, как сам признается по призванию. В 127-й Харьковской отдельной бригаде территориальной обороны "Лева" командует спецподразделением таких же, как он специалистов. Его группа, с тех пор как 127 вернулась из Запорожья на Харьковщину, провела уже полдесятка результативных штурмовых операций. Не без потерь, признается командир. Но и воевать пришлось с хорошо подготовленными оккупантами.

"С "ахматовцами", университет спецназа и шторм-Z", — рассказывает "Лева".

После отражения российского штурма участок украинской границы стал линией боевого столкновения. Здесь постоянно слышны выстрелы.

Иногда здесь бывают даже колонны военной техники. Чаще, признается командир роты, его бойцам теперь приходится воевать именно с вражескими дронами.

"Дрон, кругом проблема сейчас — одна из основных!", — говорит "Джери", командир роты 227-го батальона 127 ОБр ТРО.

Украинские военные говорят, что оружие "Мавка" достаточно эффективно нейтрализует вражеские FPV-дроны. Но летают российские ударные беспилотники еще и в тыл.

"Надо понимать, мы даже если противодействуем FPV все, если мы там ее подавили управление, она все равно там, даже по энергии просто летит и она все равно может сработать", — говорит "Джери", командир роты 227-го батальона 127 ОБР ТРО .

Украинские защитники

Так что защитники постоянно придумывают что-то новое. Война на севере Харьковщины, не скрывает заместитель командира 227-го отдельного батальона, ежесуточно напоминает о ее, горячей фазе.

"Интенсивность растет, пожалуй! Да! Ну, вы же видите, они по всей линии столкновения, нигде не оставляют попыток продвинутости", — говорит Хатаб, заместитель командира 227-го батальона 127 ОБр ТРО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 8 ноября 2024 года | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: