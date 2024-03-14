Россияне на войне совершают ужасный ритуал: нумерологи раскрыли тайну 36 "Шахедов"

Враг еще раз применил по Украине именно 36 дронов-камикадзе.

Сегодня, 14 марта, по данным Генштаба ВСУ, ночью россияне в очередной раз ударили по Украине дронами "Шахед" в количестве 36 единиц. Враг в четвертый раз за последний год выпустил именно это число, потому что верит, что оно сакральное и поможет им одержать какие-то победы.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали мастер нумерологии Владислав Грицай и знаток нумерологии Игорь Мехеда.

"36 – это число разрушений, очень сильное число. В сакральной нумерологии оно делится на очень много чисел: на 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 и 36. Такое другое число найти практически невозможно. Если сложить 3 и 6, то в сумме будет 9. Девятка – это переосмысление старого опыта, завершение. Почему орда использует число 36 таким образом? В этом однозначно замешана сакральная геометрия. Кстати, именно столько игральных карт в колоде. Число 36 во многом арифметически связано с числом 666. Поэтому когда мы видим запуск такого количества "Шахедов" – 36, мы понимаем, что это ритуал, связанный с жертвоприношением", – говорит Владислав Грицай.

Он добавляет: "К сожалению, после таких атак гибнут и дети. По идее темной магии очень важно, чтобы жертвой были именно дети. Дети – самая сильная, мощная жертва. Мы видим, что они (россияне – Ред.) специально целятся. Темные силы им помогают при условии, что им регулярно будут приносить жертвы. Если проанализировать то, когда они (россияне – Ред.) выпускают 36 целей, то есть поражение жилых домов”.

По словам нумеролога, 36 – это энергия, которая должна принести жертву.

"За жертву отвечает число 12, а 36 – это трижды по 12. Те темные силы в России, которые запускают 36 целей, это создает сакральную геометрию, которая приводит к очень сильным разрушениям", – говорит Грицай.

Он продолжает: "Это все делается специально, 36 целей – нелогично с военной точки зрения (в одной установке для запуска "Шахедов" обычно 5 мест для запуска дронов – Ред.), но логично с точки зрения темных сил. 36 напрямую связано с жертвоприношением".

К этому Грицай добавляет: "Это важно еще и потому, что делается накануне выборов. Эта история будет однозначно еще после выборов. На пятый, седьмой или девятый день. Все, что происходит, не имеет военной логики. Это одно большое жертвоприношение. К сожалению. Орда руководствуется сакральным числом и запускает его, запускает энергию, которая приведет к жертвам".

Резюмируя, нумеролог обращает внимание на следующее, где фигурирует также число 36: "Мы можем вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС. Если сложить сумму из чисел, когда произошла авария, получим как раз 36. То есть 2+6+4+1+9+ 8+6 = 36".

По твердому убеждению Владислава Грицая, российские военные однозначно прислушиваются к какому-нибудь шаману или магу накануне обстрела:

"В настоящее время война завязана на шаманизме. Было журналистское расследование, в котором говорилось, что Шойгу (министр обороны России – Ред.) в Якутии купался специально в воде, в которую добавляли рога оленей. Это конкретный шаманизм".

В свою очередь знаток нумерологии Игорь Мехеда говорит, что враг постоянно применяет нумерологию.

"Так же, как нумерологию применял Третий Рейх. Его архивы, которые хранились в Киеве, в Институте психологии, были вывезены в Москву после развала СССР. Теперь этими архивами пользуются россияне", – говорит Игорь Мехеда.

По его словам, в воинских частях России есть закрепленные за этими формированиями маги, которые и могут консультировать оккупантов.

"Но когда в человеке нет ничего человеческого и он применяет эти цифры, то они не только не помогут, но и, наоборот, ускорят разрушение, как это произошло с Рейхом. Так же будет и здесь", – говорит нумеролог.

По словам Мехеды, еще одним доказательством того, что россияне используют магию, является то, что в декабре 2022 года ряд украинских посольств и консульств получили пакеты, в которых были глаза животных.

"То есть по полной используют разные колдовские трактаты и даже этого не скрывают", – говорит Игорь Мехеда.

Когда россияне еще запускали 36 воздушных целей по Украине

Сначала о 36 нацеленных на Украину ракетах 16 февраля 2023 года в своем Telegram-канале сообщал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

16 февраля 2023 года Валерий Залужный официально сообщил, что Россия атаковала Украину 36 ракетами / Скриншот сообщения из официального Telegram-канала В. Залужного

"С 01:40 до 03:45 16 февраля противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет. Всего в ударе было применено 36 ракет", – говорилось в сообщении Залужного от 16 февраля 2023 года.

Через 3 месяца, 8 мая 2023 года, россияне атаковали столицу таким же количеством дронов-камикадзе. О 36 беспилотниках журналистам официально сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, приехавший осмотреть один из поврежденных домов в Святошинском районе Киева.

8 мая 2023 года Виталий Кличко сообщил об атаке столицы 36 вражескими дронами / Скриншот сообщения из Telegram-канала КГГА

"Это была самая массированная атака на наш город во время военных действий. 36 дронов были в направлении нашего города. Хочу поблагодарить наши противовоздушные силы, которые сбили все 36 дронов", – сообщил Кличко, осматривая повреждения в одной из квартир.

Через несколько дней, 25 мая 2023 года, командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что украинская ПВО и огневые группы уничтожили 36 из 36-ти дронов-камикадзе.

Официальный отчет командования Воздушных сил ВСУ от 25 мая 2023 года / Скриншот со страницы в соцсети

Сводка Генштаба ВСУ за 14 марта 2024 года / Скриншот сообщения с официальной страницы в Facebook

Эксперты говорят, что никакой магии нет

"На самом деле враг не всегда использует в пусковой установке тот комплект, который многие видели (5 дронов – ред). Россияне используют и одинарные пусковые установки. Оккупанты не имеют какой-то жесткой привязки, поэтому мы видим и 30, и 36, и 23, и 27 дронов. Рассчитывают на то количество, которое у них есть в наличии, направляют их по разным направлениям. Ничего удивительного нет в том, что запускают такое количество, которое не делится на 5", – рассказывал в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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