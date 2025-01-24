Россияне начали наступление на еще одном направлении: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Российские оккупанты пытаются прорваться на Лиманском направлении. Воины ВСУ рассказали, какая там ситуация.

На Лиманском направлении враг хочет прорваться возле Тернов и Торского. Серебрянский лес снова содрогается от взрывов. Захватчики пытаются атаковать, прощупывая нашу оборону.

Об этом говорится в материале корреспондентов ТСН.

"Чех" показывает свежие воронки возле своих позиций. В Серебрянском лесу уже не слышно птиц — только свист пролетающего снаряда.

Этот лес — это обожженные деревья, поваленные стволы и выкорчеванные с корнями сосны. Кое-где еще стоят уцелевшие деревья, но это — до следующего массированного артиллерийского удара.

"С нашей стороны, с их стороны так перекрывается. Фронт сейчас напряженный стал, в первую очередь большая роль — минометы, FPV-сбросы. У них хватает всего", — говорит военнослужащий 63-й ОМБР ВСУ "Серега".

"Серега"

На Лиманском направлении горячее всего возле Тернов. Там врагу удалось форсировать реку, переправиться на правый берег и закрепиться. Враг расширяет плацдарм и наступает в сторону Ямполовки.

"Они насобирают определенное количество людей, пытаются проводить штурмы. Штурмуют другое и резко переключаются на нас", — говорит военный "Учитель".

Саша в гражданской жизни был учителем начальных классов. Теперь — командир минометного расчета. Говорит, соскучился по мирной профессии.

Серебрянский лес

Чаще всего наши парни работают по пехоте. Штурмы оккупантов сейчас постоянные у соседей-смежников — надо помогать останавливать оккупантов.

У врага больше боеприпасов, поэтому с ответом оккупанты не замедлили — в нашу сторону полетели тяжелые снаряды. Лес утонул в эхе взрывов.

Все парни в этом подразделении воюют с начала полномасштабной войны. Все добровольцы. Если к физическим нагрузкам привыкли и даже побороли страх, то морально устали практически все. От безысходности спасают мечты — кто-то вернется к любимой работе, а кто-то — к семье, которая ждет уже почти три года.

Они щитом держат оборону Серебрянского леса! Эксклюзив ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 18:00 24 января. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ГАЛУШКИНА В СУДЕ! СИТУАЦИЯ В СЕРЕБРЯНСКОМ ЛЕСУ!

Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецка и Покровска Донецкой области.

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