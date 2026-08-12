Россияне начали наступление на ещё один город Украины: военные откровенно рассказали о ситуации (видео)

Война в Украине / © ТСН

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Российские оккупанты усиливают давление на Доброполье. С начала августа в этом секторе уже имели место механизированные атаки, а также постоянно предпринимаются попытки пехотных групп противника проникнуть как можно глубже между оборонительными позициями украинцев.

В то же время в небе круглосуточно разворачивается не что иное, как параллельная битва. Там тоже немало противника. У него пока есть ресурсы для продолжения агрессии. Но эти возможности врага, уверяют бойцы 20-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, также имеют свой предел.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

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Доброполье под угрозой: как живут мирные жители в условиях постоянных обстрелов

Сейчас просто заехать туда, в сторону Доброполья в Донецкой области, — целая история из-за высокой активности вражеских FPV-дронов.

«FPV-дронов сейчас очень много! Там, где сидели ребята, активность FPV-дронов была просто сумасшедшей! Туда заехать было очень-очень сложно!» — рассказывает боец по позывному «Маркиз».

Несмотря на опасность, в разрушенных деревнях вокруг Доброполья и в самом городе, как говорят нацгвардейцы, до сих пор остается немало мирных жителей.

«Здесь есть и молодежь, и магазины работают! Дроны летают, а люди продолжают здесь жить. Мы были в Доброполье — видели людей, их немного, в основном пожилого возраста. Но Доброполье, к сожалению, крайне разрушено», — говорит водитель броневика Алексей.

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Непрерывно летают дроны, работает артиллерия, а также регулярно падают российские авиационные бомбы. Каждое лето и каждую осень они превращают города и села северо-западной Донецкой области, расположенные вблизи линии соприкосновения, в сплошные руины.

«3–4 КАБы за раз»: авиационный террор оккупантов

Российские КАБы — оружие не слишком точное, но оккупанты сбрасывают их массово, обычно вечером, ночью и на рассвете.

«Много ли КАБов? Порой — да! Однажды за два часа насчитали 12 или 11 запусков. Это в среднем 3–4 КАБа за раз! Я уже несколько раз видел, как они бьют по одной точке — три КАБа! Радиус этих трёх КАбов — 20, ну, пусть 50 метров! В этих 50 метрах все три попадают!» — рассказывает пилот перехватчиков 20-й БрОП НГУ «Любарт» по позывному «Позитив».

Перехватить российские авиабомбы на данный момент практически невозможно — эффективного алгоритма просто не существует. Зато сделать небо более безопасным от вражеских беспилотных угроз бойцы «Любарта» вполне способны.

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Круглосуточная охота на вражеские БПЛА и «Шахеды»

В режиме 24/7 экипажи зенитных дронов «Любарта» выявляют, преследуют и пытаются сбить в небе каждый российский разведывательный или ударный беспилотник.

«Бывало по 20–30 „Молний“ за смену — за день или за ночь. Сейчас — 5–10, иногда одну-две. Дронов у них стало гораздо меньше. Сейчас „Молнии“ у них днём летают чуть больше, а ночью — очень мало. На данный момент самый частый враг здесь — это FPV-шники», — объясняет пилот перехватчиков под псевдонимом «Сорока».

Исход этой битвы с вражескими дронами в небе во многом определяет ежедневное развитие событий на земле.

«Если они обнаружили много целей — пилотов, артиллерию и т. д. — они обстреливают их, чтобы пилоты не смогли прикрыть своих. Они сбивают у них антенны, FPV-системы, чтобы те не смогли навести огонь на их пехоту. Артиллерию — то же самое! Они уничтожают всё это понемногу и начинают наступление», — отмечает «Позитив».

Уже в августе рашисты пытались прорвать украинскую линию обороны в северо-восточной части Добропольского сектора с помощью танков и бронемашин, однако потерпели поражение.

Отдельная тема — вражеские «Шахеды». Из оккупированной части Донецкой области российские тяжелые ударные дроны пытаются пролететь на север, в тыл Украины, прямо над головами бойцов.

«Их здесь очень сильно сбивали! Очень-очень сильно! Если вылетало 70–80 „Шахедов“ — долетали 10, может быть! То есть их здесь очень сильно сбивали», — добавляет «Сорока».

Полторы тысячи уничтоженных целей одним экипажем

Бойцы «Любарта» начали перехватывать вражеские дроны в январе этого года. С тех пор количество уничтоженных московитских аппаратов только одним этим экипажем превысило отметку в1500 целей.

Однако, как отмечают бойцы, враг пока не собирается отступать.

«На этом участке Доброполье — главная цель для врага. Сначала они полностью уничтожили все деревни, расположенные по пути к нему, а сейчас уничтожают Доброполье», — заключает «Позитив».

Воины «Любарта» также не намерены уступать противнику в небе над северо-западной частью Донецкой области. Противостояние на Добропольском направлении продолжается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

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