Россияне накапливают ракеты ко Дню Независимости, везут даже из Улан-Удэ: политолог объяснил, чего следует опасаться

Украинцев просят усилить бдительность: во время тревоги спускаться в подвалы, не приближаться к военным объектам, к местам скопления людей, к админзданиям.

Стало известно, что к границе Украины едут ракетные контейнеры из Улан-Удэ. На территории Беларуси тоже уже длительное время наблюдаем накопление ракет.

Является ли это давлением на Украину, или Россия действительно готовится к сверхмощным обстрелам ко Дню Независимости? Или, может, просто быстро пытается компенсировать то, что ВСУ уничтожают HIMARS?

Об этом в итоговом вечернем выпуске новостей ТСН за 18 августа 2022 рассказал политолог Николай Давидюк.

"То ли они (российские оккупанты – ред.) нас запугивают, то ли будут стрелять, независимо от этого у нас должно быть две позиции: к этому должны быть готовы наши Вооруженные силы – раз, второе – граждане должны выполнять свою инструкцию – каждый раз, когда слышат общенациональную тревогу, спускаться в подвалы, не приближаться к военным объектам, не приближаться к местам скопления людей, не приближаться к административным зданиям, поскольку мы понимаем, что Россия – это государство-террорист, его уже некоторые страны официально признали государством-спонсором терроризма. И то, что они себе за цель берут мирные объекты, гражданские объекты, школы, садики, торговые центры – это всем надо понимать, и уже с 20-х чисел вести себя в усиленной профилактической форме, понимая, что русские будут бить не просто по нам, а в наш День Независимости, в День Флага, в другие праздники. Не надо нагнетать панику, у нас там уже почти 200 дней войны идет, но нужно быть максимально осторожными", — подчеркнул эксперт.

Давидюк отмечает, что надо понимать, насколько россиян злит наша независимость, насколько их злит наша победа, суверенность, и то, что мы отдельно от них.

"Цитируя одного из дипломатов, который недавно сказал, что Путин зациклен на Украине, поэтому представьте, насколько он будет злым и агрессивным в День нашей независимости. Поэтому, действительно, могут нанести удары, надеемся, что не нанесут, точно готовы наши ПВО, готовы наши противовоздушные системы, но к гражданам большая просьба быть осторожными, потому что опасность будет повсюду, она будет просто нависать в воздухе, нужно быть к этому готовым", — добавил он.

Политолог отмечает, что не впервые за эти полгода у Украины такие угрозы, но, тем не менее, она к ним готова.

"Больше я вам скажу, россияне же будут пытаться нам мстить за все. Поэтому, на самом деле, ничего страшного, главное – это пережить, главное – получить преимущество над ними на поле боя и сделать так, чтобы у них не было сил ни экономических, ни военных, не политико-дипломатических в будущем делать такие вещи", — резюмировал Давидюк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что на День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

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