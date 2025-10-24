Россияне накрыли огнем один из областных центров Украины: много взрывов, есть погибшие

Херсон

В Херсоне из-за массированной атаки россиян погибли два человека, 28 человек получили травмы, среди них 3 детей.

Оккупанты ударили по жилым районам города утром. Разнесли маршрутку, повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Россияне ударили по Херсону на рассвете. Под огнем оказались многоэтажки и частные дома. И это в то время когда горожане приходили в себя от дроновой атаки накануне.

В полной темноте спасатели сквозь дым укрощали последствия обстрелов. Спасли из охваченных огнем помещений 2 человек. Утром россияне ударили по гражданским второй раз, на этот раз «Градами».

То, что россияне вот-вот могут накрыть огнем, местные поняли, когда услышали беспилотник. Женщина говорит, чудом спаслись

«Муж был в туалете, а я вот здесь внутри спряталась. Прилетело раз, а потом повторно», — говорит она.

Под атаку попала маршрутка. Там погибла Арина Дементий — руководитель отделения «Укрпочты». Она ехала на работу, когда город накрыли «градами».

Всего во время этой атаки ранения получили более 20 человек Среди них трое подростков.

