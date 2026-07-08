Россияне ударили дроном по маршрутке с пассажирами: есть погибшая и раненые (видео)

Россия атаковала маршрутку в Херсоне / © ТСН

Реклама

Утром россияне обстреляли общественный и гражданский транспорт Херсона. Беспилотник врезался в маршрутку — погибла 72-летняя женщина, еще семеро горожан получили ранения. Один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Также оккупанты атаковали гражданские легковые автомобили — есть погибший и двое пострадавших. А накануне из артиллерии обстреливали жилые кварталы города.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Россияне атаковали маршрутку в Херсоне

Летнее утро в Херсоне россияне вновь превратили в трагедию. В семь часов утра, когда горожане ехали на работу, в маршрутку врезался FPV-дрон. Именно в тот момент, когда в транспорте было больше всего пассажиров.

Реклама

Оператор беспилотника не мог не видеть, что это общественный транспорт с гражданскими пассажирами. Но он сознательно направил дрон именно в салон. На месте погибла женщина, еще шесть пассажиров получили травмы в результате взрыва. Один из них в тяжелом состоянии. Водитель получил контузию.

Атаки на гражданские автомобили и артиллерийские обстрелы

Далее под прицелом вражеских дронов оказываются гражданские автомобили. В центре города россияне убивают водителя легковушки, а в Корабельном районе ранят двух мужчин, которые также ехали в машине.

По этому же району накануне били из артиллерии. И обстреливали, конечно же, жилые дома. Один полностью разрушили. Хозяйка чудом осталась жива.

Местный житель, очевидец обстрела: «И она как раз там легла отдохнуть. И, короче говоря, стена рухнула, как только произошел взрыв. И ее придавило, ноги придавило. И она едва оттуда выбралась».

Реклама

Женщину удалось самостоятельно достать из-под опасных завалов, и правоохранители очень быстро доставили ее в медицинское учреждение.

Как выяснилось позже, на женщину, помимо обрушившейся стены, еще и упал тяжелый холодильник. Очевидцы вспоминают: «Она так и лежала — стена вместе с холодильником. Вот эта стена и упала». Пострадавшая до сих пор находится в тяжелом шоковом состоянии и имеет многочисленные травмы.

Россияне выжигают украинский урожай

Тем временем вокруг Херсона горит новый урожай, который россияне целенаправленно поджигают с помощью своих дронов.

Вблизи прифронтовых сел Высокое и Борозенское в результате обстрелов сгорели десятки гектаров спелых пшеничных полей. Из-за этого на большой площади горит сухостой, а сильный ветер разносит огонь дальше, уничтожая все на своем пути. Ликвидация последствий ударов продолжается.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 8 ИЮЛЯ | КИЕВ В ДЫМУ! Захват заложников в ОДЕССЕ! УДАР по Харькову! Саммит НАТО

Новости партнеров