Россияне нанесли удар по областному центру Украины: страшные взрывы, погибли три человека (фото, видео)

Последствия удара по Запорожью

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Запорожье с трудом приходит в себя после новых жестоких ударов российских авиабомб. Накануне одна из них унесла жизни трёх человек, ещё 15 получили ранения различной степени тяжести. Несколько десятков жителей в одно мгновение остались без крова. Еще одна авиабомба попала в объект критической инфраструктуры города.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Что известно о нападении на Запорожье

Разрушенное трехэтажное здание, груды строительного мусора и полностью сгоревшие автомобили во дворе — вот как выглядит место очередного военного преступления РФ. Прямо под окна мирных жителей влетел российский управляемый авиабомбовый снаряд (КАБ). Он мгновенно разрушил конструкции здания.

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В настоящее время специалисты экстренных служб полностью эвакуировали всех жильцов этого дома, поскольку здание официально признано аварийным. Из-за серьезных повреждений несущих стен в любой момент может полностью обрушиться целый подъезд.

От обломков российского КАБ на месте трагически погибли трое человек — это были обычные прохожие, которые во время атаки просто проходили мимо дома. Спасатели ГСЧС под звуки сирен осторожно выносят завернутые тела погибших.

Во дворе на скамейках и завалах сидят испуганные люди — это жильцы разрушенного многоэтажного дома, которые растерянно смотрят на последствия удара. В их пакетах и сумках лежит только то, что они успели наскоро схватить и вынести из разгромленных квартир. Татьяна Степановна осталась практически без личных вещей, ведь в первые секунды после взрыва она спасала свою испуганную собаку.

Татьяна Степановна, пострадавшая от российского нападения: «Она так кричала, бедняжка, так сильно боялась… Она же тоже живое существо, тоже, как человек, всё понимает».

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Что делать дальше и где теперь жить — женщина и понятия не имеет. Квартира, в которую она на протяжении многих лет вкладывала все свои сбережения и силы, в одно мгновение превратилась в сплошные опасные развалины.

Татьяна Степановна, пострадавшая от российского обстрела: «Квартиры больше нет, только-только сделали хороший ремонт, очень жаль всё… Слышалось, как это летело, громко и очень сильно хлопало. И в один момент всё вокруг начало рушиться. Обрушилось и на кухне, и в гостиной, и в спальне, и в коридоре. Входную дверь сильно заклинило от удара, через окно меня не смогли достать. Спасателям пришлось резать металл специальным гидравлическим инструментом, чтобы открыть дверь и вытащить меня на улицу».

Новое предупреждение о КАБах и эвакуации через окна

Без крыши над головой осталась и Алла Калюжная. Женщина рассказывает, что сегодня во время тревоги в городе впервые сработала новая мобильная система оповещения, которую специально ввели для предупреждения гражданского населения о приближении кассетных бомб с воздуха. Поэтому женщина решила не рисковать жизнью и вовремя укрылась, следуя правилу «двух стен».

Алла Калюжная, жительница, пострадавшая от российской атаки: «Мы стояли здесь, в безопасном месте. Первые КАБы пролетели мимо — всё нормально, тихо. Потом посмотрели на телефон — летит вторая волна авиабомб. И тут началось… Все вокруг свалилось под действием взрывной волны, нас там в коридоре придавило обломками, а дверь заклинило. Мы были вместе с дочерью. Начали пробираться сквозь завалы и в конце концов самостоятельно выбрались на улицу через окно, потому что дверь намертво заклинило. Дверь уже потом открывали спасатели ГСЧС».

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А вот семья Людмилы выбралась из-под завалов собственной квартиры полностью своими силами. А уже потом, объединившись, люди на руках вынесли пожилую бабушку. Женщина говорит, что сейчас они срочно отправятся к родственникам в более безопасное место, а что будет дальше — представить себе не могут, как будут жить после потери имущества.

Людмила, пострадавшая от российского обстрела: «Нас сильно засыпало строительным мусором. Мы сами понемногу выкопались из-под пыли, а потом с трудом смогли спустить бабушку на улицу — она у нас вообще не ходит самостоятельно».

Ранения жителей города и удар по инфраструктуре

В общей сложности в результате этой вражеской атаки ранения получили 15 человек. Один из пострадавших — Владимир Андреевич, который во время взрыва получил многочисленные травмы в собственном доме. Мужчина показывает журналистам свой разгромленный дом.

Владимир Андреевич, житель города, пострадавший от российского нападения: «Вот моя комната. Раньше здесь была межкомнатная дверь — теперь её нет, исчезла без следа. Окно стояло вон там, телевизор висел на полке — теперь всё это валяется на полу в виде обломков. Я только-только присел на диван отдохнуть, и меня в ту же секунду придавило стеной и мебелью».

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Эта российская авиабомба также полностью разнесла и сожгла припаркованные рядом с домом частные автомобили жителей Запорожья. А ещё одна бомба из того же вылета тактической авиации РФ попала в объект критической инфраструктуры города, вызвав разрушения и пожар. На месте попаданий продолжают работать коммунальщики, волонтеры и спасательные службы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Атака БАЛИСТИЧЕСКИМИ РАКЕТАМИ по КИЕВУ! Изменения в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ! ФЕДОРОВ покидает Минобороны! | ТСН 07:00 16 июля

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