Россияне напали на Наталию Мосейчук и съемочную группу "1+1" в Берлине

Сегодня, 9 мая, в Трептов-парке россияне и участники акции в честь "Дня победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

Известно, что нападение совершили участники акции, пришедшие к мемориалу воинам красной армии в Трептов-парке, принеся с собой запрещенную в Германии символику — георгиевские ленты и красные флаги. В это время съемочная группа "1+1" и ведущая Наталья Мосейчук фиксировали нарушения на камеру. Участники акции напали на съемочную группу, выкрикивая призывы к насилию.

Больше подробностей о нападении и о том, кто помог защитить украинскую съемочную группу и ведущую, покажут сегодня в сюжете ТСН из берлинского Трептов-парка после 21:00 в телемарафоне "Единые новости".

Напомним, накануне в Германии были запрещены какие-либо действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии — буквы "Z", "V" и георгиевскую лента, а также флаги России, СССР и так называемых "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, власти Германии запретили также демонстрацию украинского флага во время мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал такое решение Берлина "огромным скандалом" и "политической катастрофой".

Смотрите специальный выпуск ТСН в телемарафоне "Единые новости" сегодня, 9 мая, в 21:00.

Напомним:

В День памяти и примирения ТСН на "1+1" провела телемост между Киевом и Берлином.

Ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.

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