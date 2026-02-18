Россияне направили 500 дронов на одну из областей Украины: местные рассказали жуткие подробности

Россияне обстреляли Запорожье / © ТСН

Реклама

Российские войска снова нанесли массированный удар по Запорожью и области, применив сотни беспилотников. В самом областном центре под ударом оказался жилой квартал. Один из вражеских дронов попал прямо в дорогу между многоэтажками, когда на улице еще находились люди.

Подробности с места событий рассказала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Смертельный «прилет» во двор

Атака началась около 9 вечера. Мощный взрыв прогремел в спальном районе города. По последним данным, в результате попадания погибла 48-летняя женщина. Медики боролись за ее жизнь в карете «скорой», однако спасти ее не удалось.

Реклама

Еще семь человек получили ранения. Все они — жители окрестных домов, которые в момент взрыва находились в собственных домах или неподалеку.

Людмила Веременко, жительница Запорожья: «В этот двор уже второй раз прилетает. Нам "весело" каждый день. Я выскочила на балкон, потому что у меня муж должен был приехать с работы. Он на маршрутке проехал буквально за 2 минуты перед этим. Меня тилипало так».

«Как будто мопед набирал скорость»: рассказы пострадавших

Местные жители говорят: видели, как вражеский дрон начал заходить на пике возле многоэтажек. Звук двигателя «Шахеда» наводил ужас на людей, которые пытались спрятаться в последний момент.

Екатерина Белоконь, пострадавшая: «Как будто мопед скорость начал набирать "вжжжж". Успели выскочить».

Реклама

Состояние раненых детей и ситуация со светом

Среди пострадавших — двое детей в возрасте 11 и полутора лет. К счастью, угрозы их жизни нет. У взрослых травмы также оцениваются как нетяжелые — после оказания помощи всех отпустили на амбулаторное лечение.

Из-за атаки в жилом квартале исчезли свет и отопление. Коммунальные службы работали всю ночь, забивая выбитые окна. На месте развернули пункты обогрева для жителей поврежденных квартир.

Полтысячи дронов россияне направили на Запорожскую область

Запорожская область пережила настоящее нашествие беспилотников. За сутки по городам и селам россияне выпустили около полутысячи дронов. Кроме «Шахедов», враг активно применяет дроны типа «Молния».

Больше всего от атак пострадал Южный микрорайон Запорожья. Тем не менее, большинство вражеских целей силам ПВО удается сбивать.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 10:00 новости 18 февраля. ПЕРЕКРЫЛИ ТРАССУ в Одесской области! Взрывная ночь в России!