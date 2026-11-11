Россияне направили дополнительные экипажи дронов для террора в крупном городе Украины и нанесения ударов по транспорту

Россияне нападают на общественный транспорт

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Россияне дополнительно вывели 15 экипажей дроноводов, чтобы ещё сильнее терроризировать жителей Запорожья. Об этом выяснили наши разведчики. По их наблюдениям, вражеские беспилотники всё чаще нацеливаются не на военные объекты, а именно на людей, жилые дома и общественный транспорт. Только за один день было нанесено 5 ударов по муниципальным автобусам, в результате чего пострадало много людей.

Как город пытается защитить свой транспорт и на что следует рассчитывать пассажирам — выясняла корреспондент ТСН Дарья Назарова.

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Целенаправленные атаки на гражданский транспорт и задачи пилотов РФ

Пять целенаправленных нападений на общественный транспорт всего за один день: повреждены муниципальные автобусы, троллейбусы и маршрутка, более десяти раненых.

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По перехваченному изображению с вражеского дрона видно: россияне намеренно направили FPV-дрон на автобус. Военные, создавшие Telegram-канал «Глаза повсюду», первыми начали перехватывать изображения практически со всех вражеских беспилотников и знают, куда и как летит российский мусор.

«Предко», командир подразделения ВСУ: «Командирпоставил перед пилотами задачу — максимально терроризировать местных жителей. Там стоит автобус, военный пикап. Они вместо того, чтобы отрабатывать стрельбу по военной цели, стреляют по гражданскому транспорту. Это делается для того, чтобы запугать гражданское население, чтобы оно могло устроить бунт, поднять панику».

По данным разведки, на Запорожском направлении противник дополнительно вывел около 15 экипажей дроноводов, которые должны терроризировать мирных жителей в областном центре.

«Предко», военнослужащий ВСУ: «До 10% долетает до Запорожья. У нас основной акцент на том, чтобы к ним ничего не доезжало, поэтому мы уделяем приоритетное внимание логистике. Когда останавливаем их логистику, переходим к их укрытиям, к выявлению этих укрытий и к их уничтожению».

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Российские БПЛА с лета наносят удары по остановкам, атакуют прохожих и многоэтажные здания. А осенью мишенью оккупантов стал ещё и общественный транспорт. После ударов некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи надолго выбывают из движения. По имеющейся информации, один из ударов был нанесен с помощью дрона «Гербера» — автобус получил значительные повреждения и восстановлению уже не подлежит.

Масштабы повреждений общественного транспорта и защита бронепленкой

Бывают случаи, когда вражеские осколки пробивают крыши автотранспорта насквозь. Последствия таких ударов коммунальщики устраняют ежедневно.

Дмитрий Сличный, главный инженер КП «Запорожэлектротранс»: «В этом году в Запорожье было повреждено 30 единиц общественного транспорта: 26 автобусов, три троллейбуса и один трамвай. Часть из них уже удалось вернуть на маршруты. В зависимости от типа стекла это может стоить от 5 до 10 тысяч за одно стекло, а у нас уже были такие случаи, когда лобовое стекло тоже было повреждено — там уже 50–60 тысяч за одно».

Продолжительность ремонта зависит от масштабов повреждений и наличия запчастей. В то же время, чтобы повысить безопасность транспорта, 90% подвижного состава уже обклеили бронепленкой.

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Роберт Шулунов, и.о. директора КП «Запорожэлектротранс»: «Вот вы видите сейчас это стекло, которое выдерживало удары, — оно у нас было покрыто бронепленкой».

Антидроновые туннели и мобильные укрытия

В городе продолжается строительство мобильных укрытий и антидроновых туннелей. Они не гарантируют полной безопасности, однако могут сдержать удар дрона.

«Предко», военнослужащий ВСУ: «Сетки помогают, но не на 100%. Дроны бывают самых разных размеров и веса: одни дроны сетка может остановить, другие — нет. Они обеспечивают 50-процентную защиту от того, что дрон не поразит какую-либо технику».

Пока же коммунальщики ремонтируют поврежденные машины и возвращают их на маршруты. Но уже были случаи, когда только что отремонтированные автобусы попадали под повторный удар, ведь ежедневно враг направляет на город сотни дронов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 11 ноября | ПОСЛАНЦЫ ТРАМПА отправляются в МОСКВУ! Киев погрузится в ТЕМНОТУ

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