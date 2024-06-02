"Россияне нас продавливают": военный указал на главную проблему на фронте

Россияне продавливают нас благодаря количеству — наших 10 человек, а их 30-40.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал оператор БПЛА.

“Они сейчас продавливают личным составом. Они пробуют разную тактику. Есть даже видео, где они ездят на мотоциклах, заезжают на линию фронта. Их очень много, нас меньше. Это основная проблема”, — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОНИ ВИДЯТ ВСЕ! Как дроны останавливают штурмы россиян на войне? ЭКСКЛЮЗИВ!

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