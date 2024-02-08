"Россияне нас сразу расстреляют": зоозащитница из прифронтовой Донетчины умоляет о срочной помощи

Зоозащитница Наталья Тимошенко собирает средства для эвакуации приюта для животных из зоны боевых действий. Женщина отмечает, что живет недалеко от Авдеевки, где постоянно раздаются обстрелы и ее приют может в очередной раз попасть в оккупацию, что крайне опасно для откровенно проукраинской семьи.

Об этом она сказала в разговоре с ТСН.ua.

"Нас расстреляют сразу"

Наталья Тимошенко вместе с мужем и подопечными животными - котами, собаками и курами в очередной раз вынуждена искать новый приют. До 2014 года семья женщины жила в Донецке и имела там приют для животных, однако из-за оккупации и своей проукраинской позиции, вынуждена была переезжать на подконтрольную Украине часть Донецкой области.

Здесь женщина совместно с мужем обустроили новый приют, забрав из Донецка своих подопечных. Однако в 2022 году началась война, Наталья была вынуждена на время выехать за границу, чтобы поддерживать свою семью и помогать волонтерам, однако из-за проблем с жильем украинка вернулась домой.

Кот, которым занимается Наталия/Facebook

Далее - ее семья жила в Черноморске, однако впоследствии вынуждены были вернулись в Донецкую область, поскольку не могли платить за аренду.

"Когда мы вернулись - началось наступление на Авдеевку. Здесь все плохо, они каждый день суют и суют. И страшнее всего, будем честны, здесь многие ждут их - они сдадут нас мгновенно. Нам здесь не жить. Мы уже даже думали, что если это произойдет - усыпить животных и самим усыпиться. Мы в отчаянии. Потому что если не будет возможности уехать - это будет очень плохо", - говорит женщина.

Помошник Натальи с котами во время обстрела в укрытии.

Наталья Тимошенко отмечает, что она и ее муж были активными участниками донецкого "Евромайдана". Она отмечает, что россияне семью просто убьют, если они не уедут

"Нам нельзя оставаться, мы из донецкого "Евромайдана" - нас расстреляют сразу", - говорит зоозащитница.

"Здесь каждый день – ужас"

Наталья говорит, что уже сейчас в месте, где она живет постоянно раздаются выстрелы, что крайне опасно, как для людей, так и для животных.

"Здесь каждый день - ужас. Сегодня ночью рядом прилетело, то мы с мужем сидели в бункере вместе с котами. Страшно. Здесь каждый день страшно, только последние три ночи было очень спокойно, даже тревожно. Мне 63 года, мужу - 54, однако у него сложный диабет и гниют ноги. Также с нами живут жена и муж", - говорит Наталья.

Женщина говорит, сейчас она с мужем ухаживают за 60 собаками, 20 котами и 4 курами.

"Из Донецка когда мы переехали, у нас было много животных, в прошлом году у нас их тоже было много. Но "Спасение животных. Харьков" их вывез - 100 собак, некоторых за границу, 40 котов. Сейчас у нас 60 собак, 20 котов и 4 курицы, которые нас кормят", - говорит она.

Собаки Натальи

Дом стоит 370 тыс. грн.

Зоозащитница отмечает, что она нашла дом, куда можно переехать и перевезти животных. Он расположен в Винницкой области и стоит 370 тыс. грн. Он подходит, поскольку там есть много хозяйственных помещений, где можно разместить собак.

"Мы искали варианты нового помещения. Много смотрели, но есть проблема - наши собаки не могут жить в одном вольере, они живут в помещении, а не на улице. Когда мы в 2014 году сюда приехали - здесь тоже было шумно. И собак мы закрывали всегда, чтобы они не пугались. И они все привыкли жить в помещении, на улице только гуляют. У нас есть 4 группы кошек, которые постоянно дерутся, хотя и стерилизованы. И вот мы ищем такой дом, чтобы животных можно было разместить. И тот дом, который нам подходит, стоит 370 тысяч грн, он в Винницкой области, там есть много хозяйственных помещений, где можно поселить животных. Нам нужно купить дом, хозяйка пообещала подержать для нас этот дом, но деньги нужны срочно", - говорит она.

Подопечные Натальи

Зоозащитница говорит — она в отчаянии, поскольку времени для эвакуации осталось немного из-за постоянных обстрелов и просит помочь.

Реквизиты для помощи:

4149 6293 4399 9090

5167 8032 4777 0857 — Ощадбанк

5375 4114 2206 7897 – Монобанк

PayPal: cergey7026@gmail.com

Наталья просит неравнодушных помочь.

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