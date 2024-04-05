Россияне наступают на Часов Яр: какая там ситуация и что говорят воины ВСУ (фото, видео)

Во Часовом Яру в ближайшее время могут начаться уличные бои, считают аналитики DeepState. Украинские десантники сдерживают близ города российские войска, однако давление вражеских сил только усиливается. Воины-противотанкисты, несмотря на шквальный огонь артиллерии, прикрывающей штурмы окупантов, умело жгут вражеские БМП с пехотой на броне.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Какая ситуация у Временного Яра

Тяжелая ситуация восточнее Часового Яра, российские войска зашли в крайние дома города и пытаются там закрепиться. Тогда как наши воины нанесли многочисленные потери врагу во время отражения штурмов у Ивановского, к западу от Бахмута оккупанты гонят свои войска вперед, имея преимущество в артиллерии.

Военные говорят - не хватает поддержки артиллерии.

Как воинам ВСУ удается сдерживать окупантов

На Бахмутском направлении замечены заградительные отряды оккупантов. Нашим защитникам приходится сдерживать натиск вражеских сил с нескольких направлений одновременно.

Горящая российская броня - это результат выстрела бойца противотанковой роты 80-й Галицкой бригады с псевдонимом "Папай". Противотанкист поразил вражескую "беху" с Javelin, сидя на дереве.

Уничтожение вражеской техники

К такому говорит пришлось прибегнуть из-за особенностей ландшафта. Это был его первый выстрел из противотанкового ракетного комплекса и сразу в цель.

"Это была случайность, потому что не позволял рельеф - не видели техники до велось вылезти на дерево. Это было немного сложно, потому что там высота около 2,5 м, но с помощью собрата мы справились и осуществили этот пуск. Побратим сразу по рации передал, что был осуществлен пуск - пока мы добежали нам уже сообщили, что техника была поражена. Все были довольны счастливы как малые дети", - говорит "Папай".

"Папай"

Прибегать к нестандартным решениям на поле боя для десантников 80-тки - дело уже привычное. Николай вернулся из Польши, где жил 5 лет, с тех пор как началась полномасштабная война и сейчас в рядах войска бьет россиян на Бахмутском направлении.

Владислав с позывным "Татар" утоляет пыл побратимов во время пуска ракеты из пушки. Россияне пошли штурмом в 5 утра, пытаясь отодвинуть наших бойцов с передовых линий обороны. Под прицелом вражеская БМП с пехотой, которая возглавляла колонну.

Боевая броня оккупантов была прицельно поражена воинами десантниками со второго выстрела. "Татар" получил контузию во время отражения этого штурма, попав под артобстрел во время перезарядки пусковой установки.

Каждая атака оккупантов сопровождается шквальным огнем артиллерии и авиации, под которым нашим ребятам приходится работать рискуя собственной жизнью ради жизней собратьев-пехотинцев.

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Напомним, в ВСУ ответили, зашли ли кафиры во Временный Яр.

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