Россияне наступают на Днепропетровщину: что происходит в селе, к которому приближается фронт

Россияне пытаются двигаться по Днепропетровщине. Люди вынуждены бросать свои дома и вывозить вещи. Магазины закрываются, а их владельцы распродают товар, пока его не сожгли оккупанты.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Село, расположенное на границе Запорожской и Днепропетровской областей, важно для оккупанта, чтобы развивать наступление на двух направлениях. Россияне террором выживают отсюда людей.

«Сейчас едем по селу и видим, как в селе, в котором жило около 10 тысяч человек опустело и на улице практически невозможно встретить человека», — отмечает Наталья Нагорная.

От этого села до фронта остается 17 километров. Сейчас здесь повсюду сожженные машины, побитые дома и воронки.

Местный житель Григорий рассказывает, что по селу прилетают и «Шахеды», и ракеты и FPV-дроны. Он говорит, что из села уже выехало 80% его жителей.

Помощь раненым гражданским оказывают военные медики.

«За эти месяцы было 4 тяжелых, одна была с тяжелыми ожогами», — говорит медик.

В селе также сложно с продуктами: в магазине пустые полки. Администрация магазина успокаивает — надо просто подвезти товар. Местные жители едва сдерживают слезы, потому что понимают — зимой, с холодами и приближением фронта станет еще труднее.

