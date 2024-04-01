Россияне наступают на Донетчине: воины ВСУ рассказали, как воюют из-за нехватки боеприпасов

Оккупанты пытаются захватить еще один поселок на Донетчине.
Россияне пытаются взять под контроль поселок Победа на Мариинском направлении. За прошедшие сутки воины отбили там многочисленные вражеские атаки. Российские войска днем бросают на штурмы пехоту, а ночью пытаются сунуться на бронированной технике. Бойцам 33 бригады приходится массированно атаковать россиян FPV-дронами.
Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.
Россияне направляют все силы на поселок Победа, чтобы полностью взять контроль над этим населенным пунктом. Бойцы наносят поражение по врагу с помощью ударных дронов. На днях на этом направлении россияне пытались прорваться вглубь нашей линии обороны на боевых бронированных машинах и танках. К счастью, неудачно.
Бойцы 33 бригады жгут российскую технику и днем и ночью из больших бомберов под названием "Вампиры". Прошлая ночь подразделения ударных БПЛА, говорит Денис, была без сна в передышке.
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"Прошлой ночью была попытка зайти с техникой в том числе и благодаря действиям нашего подразделения и смежных нам удалось эту атаку врага отбить. Постоянные круглосуточные передвижения врага в том числе с помощью техники штурмовые группы постоянно пытаются зайти на передний край наших позиций", - говорит "UFC" командир роты ударных БПЛА
Александр - один из аналитиков подразделения ударной аэроразведки. Он, как диспетчер для пилотов, только вместо самолетов здесь борта ударных коптеров. Он направляет летунов, следит за их безопасностью, подбадривает и позже проводит итоги работы для бойцов подразделения. Сам полгода назад был одним из пилотов коптеров и знает, насколько важна моральная поддержка побратимов.
Качественная доразведка позиций - это залог успешных ударов по российским войскам. Бойцы 33 бригады овладели и наладили эту работу еще на Запорожском направлении во время весеннего контрарнаступления украинских сил. Теперь благодаря этой слаженной работе и модернизации ударных дронов "вампиристам" удается сдерживать врага здесь на Мариинском направлении.
В условиях нехватки боеприпасов к артиллерии пилоты ударных дронов перекрывают значительный участок фронта. В мастерской вплотную к передовой Дмитрий перепрошивает коптеры так, чтобы их не заметил вражеский РЭБ и ремонтирует борта, которые вышли из строя.
"Бывают случаи, когда они не срабатывают возникают проблемы или с картинкой или с управлением и мы их возвращаем обратно стараемся эти проблемы исправить потом снова они идут на позиции и летят по адресу", - говорит "Лютый".
Чтобы ударные дроны летели по адресу в сторону оккупантов, ребятам постоянно нужны средства на так называемые разведывательные материалы. В условиях интенсивных боевых действий пилоты испытывают ударные дроны непосредственно на боевых позициях без тестовых полетов. Большинство из этих дронов, которые есть в мастерской, приобретенные благодаря волонтерам и на средства неравнодушных украинцев. Сейчас ребята экономят и используют больше многократные бомберы, а не дроны камикадзе.
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