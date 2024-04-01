Россияне наступают на Донетчине: воины ВСУ рассказали, как воюют из-за нехватки боеприпасов

Россияне пытаются взять под контроль поселок Победа на Мариинском направлении. За прошедшие сутки воины отбили там многочисленные вражеские атаки. Российские войска днем бросают на штурмы пехоту, а ночью пытаются сунуться на бронированной технике. Бойцам 33 бригады приходится массированно атаковать россиян FPV-дронами.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Россияне направляют все силы на поселок Победа, чтобы полностью взять контроль над этим населенным пунктом. Бойцы наносят поражение по врагу с помощью ударных дронов. На днях на этом направлении россияне пытались прорваться вглубь нашей линии обороны на боевых бронированных машинах и танках. К счастью, неудачно.

Бойцы 33 бригады жгут российскую технику и днем и ночью из больших бомберов под названием "Вампиры". Прошлая ночь подразделения ударных БПЛА, говорит Денис, была без сна в передышке.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Работа ударных дронов

"Прошлой ночью была попытка зайти с техникой в том числе и благодаря действиям нашего подразделения и смежных нам удалось эту атаку врага отбить. Постоянные круглосуточные передвижения врага в том числе с помощью техники штурмовые группы постоянно пытаются зайти на передний край наших позиций", - говорит "UFC" командир роты ударных БПЛА

Александр - один из аналитиков подразделения ударной аэроразведки. Он, как диспетчер для пилотов, только вместо самолетов здесь борта ударных коптеров. Он направляет летунов, следит за их безопасностью, подбадривает и позже проводит итоги работы для бойцов подразделения. Сам полгода назад был одним из пилотов коптеров и знает, насколько важна моральная поддержка побратимов.

Качественная доразведка позиций - это залог успешных ударов по российским войскам. Бойцы 33 бригады овладели и наладили эту работу еще на Запорожском направлении во время весеннего контрарнаступления украинских сил. Теперь благодаря этой слаженной работе и модернизации ударных дронов "вампиристам" удается сдерживать врага здесь на Мариинском направлении.

В условиях нехватки боеприпасов к артиллерии пилоты ударных дронов перекрывают значительный участок фронта. В мастерской вплотную к передовой Дмитрий перепрошивает коптеры так, чтобы их не заметил вражеский РЭБ и ремонтирует борта, которые вышли из строя.

"Бывают случаи, когда они не срабатывают возникают проблемы или с картинкой или с управлением и мы их возвращаем обратно стараемся эти проблемы исправить потом снова они идут на позиции и летят по адресу", - говорит "Лютый".

Чтобы ударные дроны летели по адресу в сторону оккупантов, ребятам постоянно нужны средства на так называемые разведывательные материалы. В условиях интенсивных боевых действий пилоты испытывают ударные дроны непосредственно на боевых позициях без тестовых полетов. Большинство из этих дронов, которые есть в мастерской, приобретенные благодаря волонтерам и на средства неравнодушных украинцев. Сейчас ребята экономят и используют больше многократные бомберы, а не дроны камикадзе.

Помочь можете и вы присоединяйтесь QR-код у вас на экране.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Сбор для защитников Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 12:00 за 1 апреля 2024 года | Новости Украины

Напомним, Зеленский шокировал украинцев нелестным прогнозом о ходе войны.

Читайте также: