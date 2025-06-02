Россияне наступают на еще один город: военные откровенно рассказали о тактике оккупантов

Россияне наступают на Донецкую область / © ТСН

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Россияне четвертый год пытаются заскочить в город Северск на Донетчине. Вражеские атаки здесь происходят ежедневно. И третий год подряд воины 54-й механизированной бригады и в частности батальона "К2" не дают рашистам осуществить задуманное.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вражеская авиация - штурмовая и бомбардировочная, третий год подряд методично и все больше и больше превращает некогда почти 11-ти тысячный украинский город в сплошную руину.

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"Они просто разрушают. У них метод такой: уничтожать - уничтожать! Это не какие-то там точечные поражения, а они просто накрывают все подряд", - говорит "Техник", сапер экипажа ударных БПЛА батальона "К2" 54 ОМБр.

Московитские ударные дроны-камикадзе любое сообщение с городом превратили в настоящую рулетку. С абсолютно непредсказуемым результатом. Но они все равно едут. Пилоты батальона "К2", 54-й механизированной бригады - в направлении Северска, где третий год подряд сдерживают вражеское нашествие и не дают московитам продвинуться в направлении Славянска с Краматорском.

Россияне обстреливают Донецкую область / © ТСН

Вражеские штурмы, в направлении Северска, откровенно говорит "Колыван", здесь явление чуть ли не обыденное. Но для московитов и малорезультативное.

"Гриня" предполагает, что именно на Северском направлении московиты впервые начали применять для штурмов мотоциклы. Ведь появились вражеские байкеры с автоматами на их участке, говорит пилот тяжелого украинского бомбера, более года назад.

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"У нас они постоянно, какую-то тактику меняют, очень такой хитрый - коварный враг, который постоянно что-то меняет в своей тактике наступления", - говорит "Гриня", внешний пилот ударных БПЛА батальона "К2" 54 ОМБр.



Чтобы все - самые коварные вражеские тактики, заканчивались для рашистов уничтожением.

Каждую ночь экипажи бомбардировщиков батальона "К2" готовят своих "Летучих мышей" к стартам. Часто - просто под вражеским огнем.

Заминировать тщательно все возможные пути и тропы, по которым потенциально может попытаться пролезть враг, их непрерывная плановая работа. Именно, минирование с воздуха, признает "Техник", сапер боевого экипажа батальона "К2", теперь - единственная возможность установить для врага взрывные ловушки, не подвергая опасности бойцов.

"Вручную уже не заминируешь! Это слишком рискованно, не хотят рисковать личным составом. Поэтому, это в принципе - единственный, здесь нет альтернативы, мы минируем именно с дронов", - говорит "Техник", сапер экипажа ударных БПЛА батальона "К2" 54 ОМБр.



Они для врага - очень серьезная угроза, поэтому очень часто случается, что московиты устраивают охоту за украинскими тяжелыми бомберами прямо в воздухе.

Обычно, рассказывают пилоты 54 механизированной, они летают, минируют и бомбардируют противника в темное время суток. Но, когда московиты штурмуют позиции побратимов-пехотинцев, "Летучие мыши" поднимаются в небо, несмотря на время суток.

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Тем более, признается "Колыван", командир боевой группы ударных бомбардировщиков батальона "К2", гибнут российские штурмовики, что на технике, что на мотоциклах, что в тайниках между руин - одинаково ловко.

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