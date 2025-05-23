Россияне наступают на еще один крупный город Украины: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Военные рассказали о ситуации в Константиновке / © ТСН.ua

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В Донецкой области россияне превращают в руины город Константиновка. Линия фронта сейчас находится на расстоянии от 10 до 15 километров, в зависимости от направления, но современные вражеские средства поражения делают жизнь в номинально тыловом городе невыносимой, уже сейчас.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

На северо-восточном от Константиновки фланге более года между руин Часового Яра сдерживают вражеское нашествие и не дают московитам продвинуться на запад защитники 24 ОМБр имени короля Даниила. Чтобы и в дальнейшем держать врага на расстоянии воинам очень нужны дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

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QR-код сбора на экране.

QR-код сбора / © ТСН

"Мы это все видели. Мы это все видели в Бахмуте! Мы это все видели в Часовом Яру Мы это все очень хорошо видели в Покровске и остальных городах, которых уже сейчас почти не существует", - говорит Олег Петрасюк, военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила.

Россияне уничтожают город КАБами. Не было дня, по меньшей мере с начала весны, говорит Илья, местный строитель, чтобы город по несколько раз в сутки не содрогался от мощных разрывов. Но разбирают рашисты Константиновку и убивают местных жителей не только авиационными бомбами.

"Основное средство это - КАБы, да. Но основная неожиданность, которая может тебя ждать, когда ты ее не ждешь - это дроны на оптоволокне", - говорит Олег Петрасюк, военнослужащий 24 ОМБр им. короля Даниила.

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На майском солнце оптоволоконный провод сверкает буквально на каждом шагу в городе. Вражеские дроны, говорят местные жители, в их городе теперь гостят и атакуют - круглосуточно.

Против дронов на оптоволокне не срабатывает ни один РЭБ. Да и нет станций радиоэлектронной защиты на домах гражданских. Но и выезжать из города большинство не хочет.

Константиновка / © ТСН

Вот диалог с одной из женщин:

"У меня больной ребенок и мне надо деньги зарабатывать. А в Украине мне никто не заплатит".

"А если не дай Бог кац*пы придут?"

"А что изменится в моей жизни?!"

В городе постоянно раздаются автоматные очереди - это пытаются сбивать дроны. С начала мая линия фронта немного приблизилась к Константиновке с юго-запада, со стороны Покровска. В то же время южнее - в районе Торецка и северо-восточнее между руин Часового Яра - ежедневные штурмы московитов, украинские воины откровенно титаническими усилиями, но останавливают.

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"Они всегда штурмуют! Всегда штурмуют и всегда у них есть силы. И просто - они по всему направлению штурмуют и где они - ну, у них что-то получается, туда они забрасывают силы. У нас на Часовом Яру у них, ну - не сильно получается. Видите, стоит! Они еще год назад должны были Часик взять - не получается! Не даем им пройти! И поэтому у них ничего здесь не получается", - говорит "Турист", заместитель командира батальона 24 ОМБр им. Короля Даниила.

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